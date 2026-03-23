Uttar Pradesh: UP ATS चा धडाका! देवबंदमध्ये मोठी कारवाई; संशयास्पद व्हिडिओ आणि इराण-पाकिस्तान कनेक्शनची चर्चा

देश: उत्तर प्रदेश दहशतवाद विरोधी पथकाने (UP ATS), आयबी (IB) आणि स्थानिक पोलिसांनी मिळून रविवारी पश्चिम उत्तर प्रदेशात मोठी कारवाई केली आहे. मुझफ्फरनगर, शामली आणि देवबंद या तीन महत्त्वाच्या ठिकाणांहून संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून, यामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ माजली आहे..रविवारी झालेल्या या कारवाईत एका मौलानासह तीन तरुणांना चौकशीसाठी उचलण्यात आले होते. तासनतास चाललेल्या चौकशीनंतर मौलानाला सोडून देण्यात आले आहे, मात्र इतर दोन तरुणांवर गंभीर आरोपांखाली कारवाई सुरू आहे..'ऑपरेशन सिंदूर'चा आक्षेपार्ह व्हिडिओ नडलामुझफ्फरनगरमधील मीरापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील संभलहेडा गावात एटीएस आणि आयबीने छापा टाकला. शानू मलिक नावाच्या तरुणाला ताब्यात घेऊन त्याची तासनतास चौकशी करण्यात आली.तपासात त्याच्या मोबाईलमध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान पोस्ट केलेला एक वादग्रस्त आणि भारतविरोधी व्हिडिओ सापडला. एसपी आदित्य बंसल यांनी स्पष्ट केले की, सध्या तरी त्याचा कोणत्याही दहशतवादी संघटनेशी संबंध आढळलेला नाही, पण आक्षेपार्ह पोस्ट केल्यामुळे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे..पाकिस्तानसाठी हेरगिरीचा संशय?शामली जिल्ह्यातील बुटराडा गावातून गाझियाबाद पोलिसांनी एका तरुणाला ताब्यात घेतले आहे. १४ मार्च रोजी गाझियाबादमध्ये पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्या ६ जणांना अटक करण्यात आली होती. या टोळीशी बुटराडा येथील या तरुणाचे धागेदोरे जुळले असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.सूत्रांच्या नुसार, हा तरुण त्याच्या मोठ्या भावाच्या ओळखपत्रावर मोबाईल वापरत होता. गाझियाबाद पोलीस त्याला पुढील चौकशीसाठी सोबत घेऊन गेले आहेत..इराणमधून परतलेल्या मौलानाची चौकशीदेवबंदमध्ये एका मौलानाला एटीएसने ताब्यात घेतल्याची बातमी पसरताच खळबळ उडाली. हे मौलाना नुकतेच इराणमधून आपले शिक्षण पूर्ण करून परतले होते.ईदच्या दिवशी अमेरिका आणि इस्रायलच्या विरोधात घोषणाबाजी केल्यामुळे ते चर्चेत आले होते. मेरठहून परतताना एटीएसने त्यांना ताब्यात घेतले, मात्र प्राथमिक चौकशीनंतर संध्याकाळी त्यांना सोडून देण्यात आले..प्रशासन अलर्ट मोडवरपश्चिम उत्तर प्रदेशातील या कारवाईमुळे सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत. सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर टाकणाऱ्यांवर कडक लक्ष ठेवले जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. प्रकरणातील गाझियाबाद कनेक्शनमुळे येत्या काळात आणखी काही अटकेची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.