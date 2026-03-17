Uttar Pradesh ATS: दातांचा डॉक्टर होण्याचं स्वप्न… पण डोक्यात ISISचं विष ! जिहादचा प्रसार करणारा विद्यार्थी ATS च्या जाळ्यात!

देश: उत्तर प्रदेश एटीएसने (ATS) एक मोठी कारवाई करत दहशतवादी संघटना इसिसशी (ISIS) संबंधित असलेल्या एका तरुणाला मुरादाबाद येथून अटक केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अटक करण्यात आलेला हा तरुण दातांच्या डॉक्टरकीचे (BDS) शिक्षण घेत होता..इसिसचा अजेंडा युपी एटीएसने मुरादाबादमधील एका खासगी मेडिकल कॉलेजमधून हारिस अली नावाच्या विद्यार्थ्याला बेड्या ठोकल्या आहेत. हारिस मूळचा सहारनपूरचा रहिवासी असून तो बीडीएसच्या तिसऱ्या वर्षात शिकत होता. मात्र, अभ्यासाच्या नावाखाली तो सोशल मीडियावर इसिसचा अजेंडा राबवत होता आणि तरुणांना आत्मघाती हल्ल्यांसाठी चिथावणी देत होता..तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हारिस इन्स्टाग्राम आणि इतर एनक्रिप्टेड अॅप्सवर बनावट नावांनी ग्रुप चालवत होता. त्याने 'अल इत्तिहाद मीडिया फाउंडेशन' नावाचा स्वतःचा एक ग्रुप तयार केला होता. या ग्रुप्सच्या माध्यमातून तो इसिसची विखारी विचारधारा, मृत दहशतवाद्यांचे व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप्स शेअर करून तरुणांचे ब्रेनवॉश करत असे. हारिसचे जाळे केवळ भारतातच नाही, तर पाकिस्तान आणि इतर देशांमधील इसिस हँडलर्सशीही जोडलेले होते..धक्कादायक कबुलीचौकशीदरम्यान हारिसने धक्कादायक कबुली दिली आहे. त्याने सांगितले की, तो भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला मानत नाही आणि त्याला संपूर्ण जगात शरिया आधारित 'खिलाफत' व्यवस्था लागू करायची आहे. तो इसिसच्या 'अल-नाबा' आणि 'दबिक्क' यांसारख्या प्रोपेगेंडा मॅगझिनचे अनुसरण करत असे. एटीएसने त्याच्याविरुद्ध लखनऊमध्ये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) गुन्हा दाखल केला असून, त्याच्या संपर्कात असलेल्या इतर संशयितांचा शोध घेतला जात आहे..एटीएसने या कारवाईची माहिती दिली असून, एका सुशिक्षित तरुणाचे अशा प्रकारे दहशतवादाकडे वळणे ही चिंतेची बाब मानली जात आहे.