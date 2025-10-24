भाऊबीजेच्या दिवशी दुर्दैवी घटना! मुलाच्या मृत्यूचं दुःख सहन न झाल्याने आईला हृदयविकाराचा झटका; बहिणीनं भावाचं औक्षण करत दिला निरोप

लखनऊ : भाऊबीजेच्या दिवशी उत्तर प्रदेशातील औरैया जिल्ह्यात अशी एक हृदयद्रावक घटना घडली, की संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडालं. एका बहिणीने तिच्या मृत भावाचं औक्षण करत त्याला अखेरचा निरोप दिला. ही दुर्दैवी घटना 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री घडली. .शिवम गौर (वय 26) हा गाझियाबादमधील कौशांबी येथील एका खासगी रुग्णालयात कार्यरत होता. संशयास्पद परिस्थितीत त्याचा मृतदेह त्याच्या राहत्या खोलीत आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला..शिवमचे वडील राजेश सिंग सेंगर हे औरैया जिल्ह्यातील अजितमल पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील भुरेपूर कला गावाचे रहिवासी आहेत. मुलाच्या मृत्यूची बातमी मिळताच त्यांची पत्नी सरस्वती देवी (वय 60) यांना तीव्र मानसिक धक्का बसला. मुलाच्या मृत्यूचं दुःख सहन न झाल्याने त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि काही क्षणातच त्यांचाही मृत्यू झाला..Jaish-e-Mohammed : पाकिस्तानचा नवा डाव! महिलांसाठी 'जिहादी कोर्स'ची ऑनलाईन सुरुवात; प्रवेश फी फक्त 156 रुपये, कोर्समध्ये काय शिकवले जाणार?.भाऊबीजेच्या दिवशी, म्हणजेच 23 ऑक्टोबर रोजीच, आई आणि मुलाच्या अंत्ययात्रा एकाच वेळी काढण्यात आल्या. गावातून मायलेकाची संयुक्त अंत्ययात्रा निघाली, आणि त्या वेळी झालेलं दृश्य पाहून उपस्थितांच्या डोळ्यांतून अश्रू थांबेना. मृत शिवमच्या बहिणीने रडत रडत भावाचं शेवटचं औक्षण केलं. हे दृश्य पाहणाऱ्या प्रत्येकाचं मन हेलावून गेलं होतं..एकुलत्या एका मुलाच्या मृत्यूने वडील राजेश सिंग सेंगर यांचं सर्वस्वच हरपलं आहे. गाझियाबाद पोलिसांनी शिवम गौरच्या मृत्यूचा तपास सुरू केला असून, मृत्यूचं अचूक कारण जाणून घेण्यासाठी पोस्टमॉर्टम अहवालाची प्रतीक्षा आहे. या घटनेने औरैया जिल्ह्यात, तसेच संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.