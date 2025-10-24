देश

भाऊबीजेच्या दिवशी दुर्दैवी घटना! मुलाच्या मृत्यूचं दुःख सहन न झाल्याने आईला हृदयविकाराचा झटका; बहिणीनं भावाचं औक्षण करत दिला निरोप

Heartbreaking Bhai Dooj Incident in Uttar Pradesh’s Auraiya District : भाऊबीजेच्या दिवशी औरैयात हृदयद्रावक घटना घडली. मुलाचा संशयास्पद मृत्यू झाला आणि त्याच्या बातमीने आईचा धक्क्याने मृत्यू झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

लखनऊ : भाऊबीजेच्या दिवशी उत्तर प्रदेशातील औरैया जिल्ह्यात अशी एक हृदयद्रावक घटना घडली, की संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडालं. एका बहिणीने तिच्या मृत भावाचं औक्षण करत त्याला अखेरचा निरोप दिला. ही दुर्दैवी घटना 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री घडली.

