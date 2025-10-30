देश

UP Logistics Hub: यूपीत ८००० कोटींचा लॉजिस्टिक्स हब, भारताच्या 'सप्लाय चेन'ला मिळणार नवी गती!

National Logistics Policy: ग्रेटर नोएडाच्या बोदाकी परिसरात ८००० कोटी रुपयांचा लॉजिस्टिक्स हब उभारण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणांतर्गत असून, भारताच्या पुरवठा साखळीला आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांना बळकटी देईल.
UP Logistics Hub

UP Logistics Hub

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश सरकारने राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर आणखी एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. ग्रेटर नोएडाच्या बोदाकी परिसरात ८,००० कोटी रुपये खर्चून इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप आणि लॉजिस्टिक्स हब (Integrated Industrial Township and Logistics Hub) स्थापित केला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
policy
Employment
UP
CM Yogi Adityanath
Trasport
Logistic
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com