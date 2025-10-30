UP Logistics Hub: यूपीत ८००० कोटींचा लॉजिस्टिक्स हब, भारताच्या 'सप्लाय चेन'ला मिळणार नवी गती!

उत्तर प्रदेश सरकारने राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर आणखी एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. ग्रेटर नोएडाच्या बोदाकी परिसरात ८,००० कोटी रुपये खर्चून इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप आणि लॉजिस्टिक्स हब (Integrated Industrial Township and Logistics Hub) स्थापित केला जाणार आहे..हा प्रकल्प भारताच्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणांतर्गत (National Logistics Policy - NLP) विकसित केला जात आहे, ज्याचा उद्देश देशाचे परिवहन (वाहतूक) आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक कार्यक्षम व आधुनिक करणे आहे..उत्तर भारतासाठी 'गेमचेंजर'सरकारचा दावा आहे की, ही योजना केवळ उत्तर प्रदेशसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर भारताच्या लॉजिस्टिक्स प्रणालीसाठी 'गेमचेंजर' ठरेल. ग्रेटर नोएडाचा बोदाकी परिसर सुमारे ८०० एकर (Acre) मध्ये या प्रकल्पाचे केंद्र असेल. या हबमध्ये कंटेनर टर्मिनल, वेअरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स आणि मल्टीमॉडल वाहतूक पायाभूत सुविधा (Multimodal Transport Infrastructure) यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा तयार केल्या जातील..या प्रकल्पाची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे, हा हब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरशी (DFC) थेट जोडला जाईल. यामुळे पश्चिम भारतातील बंदरे (Ports) आणि औद्योगिक केंद्रांपर्यंत मालवाहतूक जलद आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होईल. हा बोदाकी लॉजिस्टिक्स हब दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (DMIC) च्या संरचनेखाली विकसित होत असून, तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाचा प्रमुख केंद्रबिंदू बनेल. यातून वाहतूक खर्च कमी होण्यास आणि राज्यांदरम्यानच्या मालवाहतुकीचे नेटवर्क एकत्रित होण्यास मदत मिळेल..हा हब भारताच्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाला तळागाळात मजबूत करेल. परिणाम: प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मालवाहतुकीचा खर्च कमी होईल आणि मालाला लागणारा वेळ (ट्रान्झिट टाईम) लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे देशाच्या लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल आणि जागतिक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्समध्ये (LPI) भारताची रँक सुधारण्यास मदत मिळेल..CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आणखी एका शहराचे केले नामांतर! संत कबीर यांच्या नावाची घोषणा.आर्थिक फायदा आणि रोजगारबोदाकी लॉजिस्टिक्स हबसोबतच दादरी येथे १,२०० कोटी रुपये खर्चून आणखी एक लॉजिस्टिक्स पार्क तयार होत आहे.या दोन्ही योजना मिळून पश्चिम उत्तर प्रदेशला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून स्थापित करतील.या प्रकल्पांमुळे हजारो थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच, क्षेत्रात वाहतूक, रियल इस्टेट आणि हॉस्पिटॅलिटी (आतिथ्य) क्षेत्राला मोठा प्रोत्साहन मिळेल.हा प्रकल्प 'विकसित भारत @२०४७' च्या व्हिजनला साकारण्यात मदत करेल, ज्यामुळे भारताला ७ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य गाठता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.