UP Budget 2026: ९.१२ लाख कोटींची ऐतिहासिक तरतूद; तरुणांना नोकऱ्या आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज, वाचा 'बजेट'मधील ७ मोठे मुद्दे

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने बुधवारी विधानसभेत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ९,१२,६९६.३५ कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १२.९% ने मोठा असून यात तरुण, शेतकरी आणि महिलांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत..राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला आहे. या बजेटमधील काही मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:.१. युवा आणि रोजगारावर भरएआय (AI) मिशन: राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (AI) चालना देण्यासाठी विशेष मिशन सुरू केले जाईल.मोफत टॅबलेट/स्मार्टफोन: 'स्वामी विवेकानंद युवा सक्षमीकरण' योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५० लाख उपकरणांचे वाटप झाले असून, यावर्षी ४० लाख नवीन टॅबलेट/स्मार्टफोन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.विना व्याज कर्ज: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियानांतर्गत दरवर्षी १ लाख सूक्ष्म उद्योग उभारण्यासाठी तरुणांना बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल.२. शेतकऱ्यांसाठी घोषणामोफत वीज: शेतकऱ्यांच्या नलकूप उपकरणांसाठी (Tube Wells) मोफत वीज पुरवठ्याची योजना याही वर्षी सुरू राहणार आहे.गन्ना (ऊस) दरात वाढ: उसाच्या दरात प्रति क्विंटल ३० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ३००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा होईल..३. महिला सक्षमीकरणमुख्यमंत्री सुमंगला योजना: मुलींच्या लग्नासाठी देण्यात येणारे अनुदान ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.स्कूटी योजना: गुणवंत विद्यार्थिनींसाठी 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' राबवली जाईल, ज्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.४. शिक्षण आणि आरोग्यशिक्षण क्षेत्र: एकूण बजेटच्या १२.४% रक्कम शिक्षणासाठी राखीव आहे. तीन नवीन विद्यापीठांची आणि १६ नवीन मेडिकल कॉलेजांची घोषणा करण्यात आली आहे.आरोग्य: बजेटच्या ६% हिस्सा आरोग्य क्षेत्रासाठी असून, प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात ट्रॅमा सेंटर उभारले जाईल.५. पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीहाय-स्पीड कॉरिडोर: गोरखपूर ते सहारनपूरला जोडणाऱ्या नॉर्थ-ईस्ट कॉरिडोरसाठी ३४,००० कोटी रुपयांची तरतूद.जेवर विमानतळ: या विमानतळाचा विस्तार करून तिथे ५ रनवे बनवण्याचे काम वेगाने केले जाईल..Union Budget 2026: मोठी बातमी! 15,000 शाळा व 500 कॉलेजमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स, गेमिंगमध्ये 10 लाख नोकऱ्यांचा मार्ग मोकळा.६. अर्थव्यवस्थेची स्थितीप्रति व्यक्ती उत्पन्न: उत्तर प्रदेशात प्रति व्यक्ती उत्पन्न वाढून आता १,०९,८४४ रुपये झाले आहे.बेरोजगारी दर: सरकारने असा दावा केला आहे की राज्यातील बेरोजगारीचा दर घटून आता केवळ २.२४% वर आला आहे.७. तंत्रज्ञान आणि सुरक्षास्टेट डेटा ऑथोरिटी: राज्यातील माहिती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र डेटा ऑथोरिटी स्थापन केली जाईल.सेफ सिटी: महिलांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही नेटवर्क आणि अँटी-रोमिओ स्कॉडचा विस्तार केला जाईल.