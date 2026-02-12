देश

UP Budget 2026: ९.१२ लाख कोटींची ऐतिहासिक तरतूद; तरुणांना नोकऱ्या आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज, वाचा 'बजेट'मधील ७ मोठे मुद्दे

Yogi Government Budget: उत्तर प्रदेश सरकारने २०२६-२७ साठी ९.१२ लाख कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या बजेटमध्ये तरुणांना रोजगार व स्टार्टअपसाठी बिनव्याजी कर्ज, शेतकऱ्यांना मोफत वीज, महिलांसाठी सुमंगला व स्कूटी योजना, तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने बुधवारी विधानसभेत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ९,१२,६९६.३५ कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १२.९% ने मोठा असून यात तरुण, शेतकरी आणि महिलांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

