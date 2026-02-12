Rani Laxmibai Scooty Yojana: अभ्यासात हुशार आहात? मग योगी सरकार लाडक्या लेकींना देणार मोफत स्कूटी! पाहा कोणाला मिळणार फायदा

उत्तर प्रदेशातील हुशार विद्यार्थिनींसाठी योगी सरकारने अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा केली आहे. 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' ही केवळ एक भेट नसून, मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणारी एक महत्त्वाची पाऊलवाट ठरणार आहे..उच्च शिक्षणासाठी शहरात किंवा लांबच्या महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलींना प्रवासाची अडचण येऊ नये, या उद्देशाने 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' सुरू करण्यात आली आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ४०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे..Government School Closures: गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळा बंद झाल्या? शिक्षण मंत्र्यांकडून आले धक्कादायक आकडे समोर.योजनेचा मुख्य उद्देश काय?अनेकदा ग्रामीण भागातील मुलींना कॉलेजला जाण्यासाठी बस किंवा इतर साधनांवर अवलंबून राहावे लागते. प्रवासाची सोय नसल्यामुळे अनेक मुली शिक्षण अर्धवट सोडतात. ही समस्या सोडवण्यासाठी आणि मुलींना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सरकार त्यांना मोफत स्कूटी किंवा ती खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत देणार आहे..कोणाला मिळणार लाभ? (पात्रता निकष)या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:मूळ रहिवासी: विद्यार्थिनी उत्तर प्रदेशाची मूळ रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.शिक्षण: विद्यार्थिनी सरकारी कॉलेज किंवा विद्यापीठात पदवी (Graduation) किंवा पदव्युत्तर (Post-Graduation) शिक्षण घेत असावी.गुणवत्ता: ही योजना पूर्णपणे मेरिट (गुणवत्ता) वर आधारित आहे. १२ वी आणि महाविद्यालयीन परीक्षेत उत्कृष्ट गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थिनींची निवड केली जाईल.बँक खाते: लाभार्थिनीचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असावे, कारण अनुदानाची रक्कम थेट खात्यात (DBT) जमा होऊ शकते..आवश्यक कागदपत्रे (Documents Needed)अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जवळ ठेवा:१. आधार कार्ड२. रहिवासी दाखला (Domicile Certificate)३. गुणपत्रिका (Marksheets)४. वयाचा पुरावा५. बँक पासबुक आणि पासपोर्ट साईज फोटो.निवड प्रक्रिया आणि अर्ज कसा करायचा?विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल. अर्जांची छाननी केल्यानंतर जिल्हास्तरावर मेरिट लिस्ट तयार केली जाईल. या यादीत नाव आलेल्या विद्यार्थिनींना स्कूटीचे वितरण केले जाईल. काही प्रकरणांत, सरकार स्कूटीच्या किमतीइतकी रक्कम थेट विद्यार्थिनीच्या खात्यात जमा करते जेणेकरून ती आपल्या पसंतीची स्कूटी खरेदी करू शकेल..Government School Closures: गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळा बंद झाल्या? शिक्षण मंत्र्यांकडून आले धक्कादायक आकडे समोर.योजनेचे महत्त्व४०० कोटींची ही तरतूद दर्शवते की सरकार महिला सक्षमीकरणासाठी गंभीर आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मुलींचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांच्या उच्च शिक्षणातील 'ड्रॉप-आउट'चे प्रमाण कमी होईल. राणी लक्ष्मीबाईंच्या नावाने सुरू झालेली ही योजना खऱ्या अर्थाने मुलींना प्रगतीच्या वाटेवर वेगाने धावण्यास मदत करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.