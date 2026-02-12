देश

Rani Laxmibai Scooty Yojana: अभ्यासात हुशार आहात? मग योगी सरकार लाडक्या लेकींना देणार मोफत स्कूटी! पाहा कोणाला मिळणार फायदा

Eligibility Criteria for Free Scooty Scheme: उत्तर प्रदेश सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ‘राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ जाहीर केली आहे. गुणवंत विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
Rani Laxmibai Scooty Yojana

Rani Laxmibai Scooty Yojana

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील हुशार विद्यार्थिनींसाठी योगी सरकारने अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा केली आहे. 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' ही केवळ एक भेट नसून, मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणारी एक महत्त्वाची पाऊलवाट ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
education
UP
CM Yogi Adityanath
women empowerment
Women in education

Related Stories

No stories found.