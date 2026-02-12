UP Budget 2026: या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात येणार १६ ते २० हजार रुपये; योगी सरकारचा अर्थसंकल्पात मोठा धमाका

उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात योगी सरकारने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली असून, त्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे..उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात समाजातील शेवटच्या घटकाचा विचार करत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी मानधनात वाढ आणि थेट आर्थिक मदतीची तरतूद केली आहे. या योजनेची तयारी पूर्ण झाली असून लवकरच हे पैसे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पोहोचणार आहेत..अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदीस्वच्छता कर्मचाऱ्यांना मानधन: राज्यातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात आता थेट १६,००० ते २०,००० रुपये पाठवले जाणार आहेत. यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.नव्या योजनांचा पाऊस: या अर्थसंकल्पात एकूण ४३,५६५.३३ कोटी रुपयांच्या नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.राजकोषीय स्थिती: राज्याचा एकूण वित्तीय तुटवडा सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) २.९८% इतका मर्यादित ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे..धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांचा कायापालटयोगी सरकारने आपल्या बालेकिल्ल्यात म्हणजेच अयोध्या, वाराणसी आणि मिर्झापूरच्या विकासासाठी खजिना रिकामा केला आहे:विंध्यवासिनी धाम (मिर्झापूर): विंध्यवासिनी मंदिर आणि अष्टभुजा मंदिर परिसराच्या विकासासाठी २०० कोटी रुपये.अयोध्या धाम: अयोध्या तीर्थ विकास परिषदेसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद. रामपथाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे.वाराणसी आणि बटेश्वर: लाल बहादूर शास्त्री यांचे स्मारक आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या बटेश्वर गावातील सांस्कृतिक संकुलासाठी विशेष निधी.पर्यटन वाढ: २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यात तब्बल १२२ कोटी पर्यटकांनी उत्तर प्रदेशला भेट दिली आहे..Union Budget Focus on Election-Bound States : बंगाल, आसाम, केरळसह निवडणूका होणाऱ्या राज्यांना मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातून नेमंक काय मिळालं?.पोलीस आणि कायदा-सुव्यवस्थासरकारने सुरक्षिततेवर भर देताना पोलीस विभागासाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली आहे. २०१७ पासून आतापर्यंत २.१९ लाख पोलिसांची भरती झाली असून, सध्या ८३,१२२ पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. पोलिसांच्या निवासस्थानांसाठी आणि कार्यालयांसाठी सुमारे २,६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१६ च्या तुलनेत डकैतीमध्ये ८९% आणि हत्येच्या घटनांमध्ये ४७% घट झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.हा अर्थसंकल्प आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे, ज्यामध्ये रोजगार, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांना सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.