Property Tax: वाढीव टॅक्स तात्काळ परत करा! राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना CM योगींचा कडक आदेश

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा देत सर्व महानगरपालिकांना एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. जीआयएस (GIS) सर्वेक्षणाद्वारे घरांवर किंवा मालमत्तांवर आकारला जाणारा वाढीव टॅक्स (Tax) तात्काळ रद्द करण्याचे आणि वसूल केलेली वाढीव रक्कम समायोजित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत..गोरखपूरमध्ये विविध विकासकामांच्या लोकार्पण सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कर आकारणीच्या पद्धतीवर भाष्य केले. "कर असा असावा जो समुद्रातून ढग पाणी घेतात आणि पावसाच्या रूपाने पुन्हा जमिनीला देतात, हे कोणाला जाणवूही नये," असे उदाहरण त्यांनी यावेळी दिले..जीआयएस (GIS) सर्वेक्षणाबाबत महत्त्वाचे निर्णयजीआयएस सर्वेक्षणात ज्यांच्याकडून जास्त टॅक्स घेतला जात आहे, तो तात्काळ थांबवावा. ज्या नागरिकांनी आधीच वाढीव टॅक्स भरला आहे, त्यांची ती रक्कम पुढील करात समायोजित (Adjust) करण्यात यावी.गेल्या ९ वर्षांत आम्ही जनतेवर एकही नवा कर लादलेला नाही, तरीही राज्याची अर्थव्यवस्था तीन पटीने वाढली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले..व्यापाऱ्यांसाठी दिलासा आणि नवी दुकानेगोरखपूरमधील घंटाघर स्मारक आणि मल्टीलेव्हल पार्किंगच्या लोकार्पण प्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले, कमर्शियल कॉम्प्लेक्समधील दुकानांचे भाडे व्यापाऱ्यांना परवडणारे असावे.हातगाडी आणि पथविक्रेत्यांसाठी (Rehri-Patri) स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही. ज्या व्यापाऱ्यांना अजून दुकाने मिळालेली नाहीत, त्यांच्यासाठी पांडेयहाता येथे लवकरच नवीन कॉम्प्लेक्स उभारले जाईल, ज्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे..'माफिया आणि कोल्हे' यांच्यावर कडाडून टीकाराज्यातील बदललेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर भाष्य करताना योगी आदित्यनाथ म्हणाले, दंगली, गुंडगिरी आणि लूटमारीचे दिवस आता संपले आहेत. माफिया आणि गुंडांविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स'ची नीती सुरूच राहील.समाजातील शोषक आणि माफिया हे कोल्ह्यासारखे संधीची वाट पाहत असतात, त्यांना पुन्हा पनपू देऊ नका. माफियांची जिथे जागा आहे, तिथे त्यांना नक्कीच पोहोचवू..जीआयएस (GIS) सर्वेक्षण म्हणजे काय?हे एक आधुनिक तंत्रज्ञान आहे ज्यामध्ये सॅटेलाईट फोटोंच्या मदतीने शहरांमधील मालमत्तांचे (घर, दुकान, मोकळे भूखंड) डिजिटल नकाशे तयार केले जातात. यावरून मालमत्तेचे नेमके क्षेत्रफळ मोजून टॅक्स ठरवला जातो. मात्र, अनेक ठिकाणी तांत्रिक त्रुटींमुळे सामान्यांना अव्वाच्या सव्वा टॅक्स येत असल्याच्या तक्रारी होत्या, ज्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे..३० वर्षांची प्रतीक्षा संपलीगोरखपूरच्या जुन्या शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी ३० वर्षांपासून मागणी होत होती. वारसा कॉरिडॉर (Heritage Corridor) आणि पार्किंगच्या सुविधेमुळे ही समस्या आता मार्गी लागली असून, यामुळे व्यापाराला मोठी गती मिळणार आहे..