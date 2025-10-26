Uttar Pradesh News : सीएम योगींची दिल्लीत पीएम मोदींशी भेट, सुमारे एक तास चर्चा; मंत्रिमंडळ विस्तारावर मंथन?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदींसोबत त्यांची भेट सुमारे एक तास चालली, ज्याला मुख्यमंत्र्यांनी औपचारिक भेट असल्याचे म्हटले आहे.मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भेटीत राज्यातील भाजप संघटनेत प्रस्तावित असलेले बदल आणि मंत्रिमंडळात संभाव्य फेरबदल (Cabinet Reshuffle) यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे..नोएडा विमानतळ आणि आमंत्रणपंतप्रधानांना भेटण्यापूर्वी सीएम योगी यांनी गौतम बुद्ध नगरच्या जेवर येथे निर्माणाधीन असलेल्या नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाची पाहणी केली होती. त्यांनी या भेटीदरम्यान पंतप्रधानांना विमानतळाच्या कामाच्या प्रगतीची माहिती दिली आणि नोव्हेंबरमध्ये या प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित राहण्याचे आमंत्रणही दिले.https://x.com/myogiadityanath/status/1982083484392006100?t=hWw0d4WgWJMidV5HF9fgYQ&s=19.सीएम योगी यांचा सोशल मीडिया संदेशमुख्यमंत्री योगी यांनी भेटीनंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. ते म्हणाले, "आज नवी दिल्लीत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना भेटण्याचे आणि त्यांचे मार्गदर्शन घेण्याचे भाग्य लाभले. तुमची साथ आम्हाला कर्तव्यपथावर स्थिर राहण्याची ऊर्जा देते. तुमची साथ हीच आमची नीती आणि शक्ती आहे." यासोबतच त्यांनी भेटीसाठी वेळ दिल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले.https://x.com/myogiadityanath/status/1982047564657471538?t=0qJbqUFfxXpihBeIsUOxUQ&s=19.राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेटपंतप्रधान मोदींच्या भेटीसोबतच सीएम योगी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राष्ट्रपतींना राधा-कृष्णाची सुंदर प्रतिमा भेट दिली. सीएम योगींनी या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत राष्ट्रपतींचे आभार मानले. अनौपचारिक माहितीनुसार, या भेटीत बिहार निवडणुका आणि राज्यातील राजकीय परिस्थितीवरही चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.