Uttar Pradesh News : सीएम योगींची दिल्लीत पीएम मोदींशी भेट, सुमारे एक तास चर्चा; मंत्रिमंडळ विस्तारावर मंथन?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली.
CM Yogi Adityanath and pm narendra modi

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदींसोबत त्यांची भेट सुमारे एक तास चालली, ज्याला मुख्यमंत्र्यांनी औपचारिक भेट असल्याचे म्हटले आहे.

मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भेटीत राज्यातील भाजप संघटनेत प्रस्तावित असलेले बदल आणि मंत्रिमंडळात संभाव्य फेरबदल (Cabinet Reshuffle) यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली असण्याची शक्यता आहे.

