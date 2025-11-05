Yogi Adityanath : माफिया मुख्तार अंसारीच्या जागेवर गरिबांचे हक्काचे घर! मुख्यमंत्री योगींनी ७२ कुटुंबांना सोपवली चावी

CM Yogi Adityanath Hands Over Keys to 72 Beneficiaries : उत्तर प्रदेशातील लखनौ शहरात माफिया मुख्तार अंसारी याची डालीबाग येथील बहुमजली आलिशान कोठी जमीनदोस्त (मोडली) केल्यानंतर, त्या जागेवर बांधलेले घरे मंगळवारी (४ नोव्हेंबर) गरजू लोकांना वाटण्यात आली..लखनौ विकास प्राधिकरणाने (LDA) सरकारी मालकीच्या निष्क्रांत जमिनीवर ७२ फ्लॅट्स (फ्लॅट) बांधले आहेत. मंगळवारी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने या घरांसाठी सोडत (लॉटरी) काढण्यात आली. सोडतीत निवड झालेल्या ७२ कुटुंबांना बुधवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः घरांच्या चाव्या सुपूर्द केल्या..योजनेला 'सरदार वल्लभभाई पटेल' यांचे नावमुख्यमंत्री योगी यांनी बुधवारी सकाळी या ७२ कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या घरांची चावी दिली. मुख्तार अंसारीकडून मोकळी करून घेतलेल्या जागेवर बांधलेल्या या गृहनिर्माण योजनेला 'सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना' असे नाव देण्यात आले आहे.यावेळी मुख्यमंत्री योगी यांनी गरिबांसाठी बांधलेल्या या घरांची पाहणीही केली.या जागेवर माफिया मुख्तार अंसारीचा अवैध कब्जा होता आणि त्यावर त्याची आलिशान कोठी उभी होती. प्रशासनाने ही जमीन रिकामी करून कोठी पाडली आणि त्या जागेवर गरजू लोकांसाठी घरे बांधली. हे फ्लॅट ३६.६५ चौरस मीटर (Square Meter) आकाराचे असून त्यांची किंमत १०.७० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. या घरांसाठी ८ हजारांहून अधिक लोकांनी अर्ज केले होते. या घरांमध्ये स्वच्छ पाणी, वीज, सुरक्षा आणि पार्किंग यांसारख्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध असतील..बाजारभावापेक्षा खूप कमी किंमतया फ्लॅट्सची बाजारातील अंदाजित किंमत सुमारे ३५ लाख रुपये आहे. पण LDA ने हे फ्लॅट गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना केवळ १०.७० लाख रुपयांमध्ये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे हे गरीब कुटुंबांसाठी एक मोठे वरदान ठरले आहे.एलडीएचे उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार यांनी सांगितले की, नोंदणीपासून ते सोडत काढण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी दिवस-रात्र काम करून लाभार्थ्यांना कोणताही विलंब न होता त्यांच्या घरांचा हक्क मिळवून दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.