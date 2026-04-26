UP राजकारणात मोठा ट्विस्ट! लोकप्रियता टिकली, पण मंत्री अडचणीत; ३३ मंत्र्यांवर जनतेची नाराजी उघड

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात जनतेचा कल बदलत आहे का? सर्वात मोठ्या सर्वेक्षणाचे निकाल असेच काहीसे सूचित करतात. सर्वेक्षणानुसार, उत्तर प्रदेश सरकारमधील ४० पैकी ३३ मंत्री आमदार म्हणून पुन्हा निवडून यावेत, असे जनतेला वाटत नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, केवळ तीन मंत्र्यांनीच त्यांच्या पुनर्निवडणुकीला होकारार्थी मत दिले आहे, तर उर्वरित तिघांच्या बाबतीत जनतेमध्ये स्पष्ट एकमत होऊ शकले नाही..सर्वेक्षणात, जनतेने केवळ आपली पसंतीच व्यक्त केली नाही, तर आपल्या नापसंतीची ठोस कारणेही दिली. त्यांच्या खराब वर्तनामुळे चार मंत्र्यांना जनतेने पूर्णपणे नाकारले. यामध्ये खालील मंत्र्यांचा समावेश आहे:सूर्य प्रताप शाही (कृषी मंत्री)सोमेंद्रा तोमर (स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री)मनोहर लाल 'मन्नू कोरी' (राज्यमंत्री)दिनेश खाटिक (राज्यमंत्री).योगी मंत्रिमंडळात एकूण ५४ मंत्री आहेत, त्यापैकी १४ विधान परिषद सदस्य आहेत. उर्वरित ४० आमदार मंत्र्यांपैकी, १२ कॅबिनेट मंत्री, ८ स्वतंत्र कार्यभार मंत्री आणि १३ राज्यमंत्र्यांच्या कामगिरीवर आणि दिसण्यावर जनता नाराज आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची लोकप्रियता अबाधित आहे. मंत्र्यांविरुद्ध नाराजी असली तरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे त्यांच्या मतदारसंघात निर्विवादपणे सर्वात लोकप्रिय नेते आहेत. गोरखपूर शहर मतदारसंघात सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी ८९% लोकांनी आमदार म्हणून त्यांच्या पुनर्निवडणुकीला पाठिंबा दिला. .इतकेच नव्हे तर, गोरखपूरच्या जनतेने भारतीय जनता पक्षाला आपली पहिली पसंती असल्याचे जाहीर केले. सर्वेक्षणानुसार, मंत्रिमंडळात केवळ तीन मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड याहून चांगले आहे: उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र कार्यभार मंत्री आणि प्रभावशाली नेते नरेश अग्रवाल यांचे सुपुत्र नितीन अग्रवाल यांच्यावर जनतेने विश्वास व्यक्त केला आहे. जलविद्युत राज्यमंत्री आणि पहिल्यांदाच आमदार झालेले राकेश निषाद यांच्या कामाचे जनतेने कौतुक केले आहे..अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री सतीश चंद्र शर्मा हे देखील आपली लोकप्रियता टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झाले आहेत. ब्रजेश पाठक यांच्यासह नऊ मंत्र्यांच्या जागांवर भाजप नव्हे, तर समाजवादी पक्ष (एसपी) जनतेची पहिली पसंती म्हणून उदयास आला आहे. यामध्ये अनिल राजभर (शिवपूर), ओम प्रकाश राजभर (जहुराबाद) आणि जयवीर सिंग (मैनपुरी) यांसारख्या प्रमुख नावांचा समावेश आहे. .इतकेच नव्हे, तर धर्मपाल सिंग, राकेश सचन, संदीप सिंग, रवींद्र जयस्वाल आणि सुरेश राही यांच्या जागांवरही एसपीने आघाडी घेतली आहे. काही चेहरे नापसंत केले जात असले तरी, एक पक्ष म्हणून भाजप हाच प्रमुख पसंतीचा पक्ष राहिला आहे. जनता जरी मंत्रिपदावरील चेहऱ्यांना नाकारत असली तरी, एक पक्ष म्हणून भाजपचा जनाधार मजबूत आहे. सर्वेक्षणानुसार, २९ मंत्रिपदांसाठी भाजप हीच प्रमुख पसंती आहे. .यामध्ये सहा कॅबिनेट मंत्री (जसे की सुरेश खन्ना, लक्ष्मी नारायण आणि बेबी राणी मौर्य) आणि सात अपक्ष कार्यभार मंत्रीपदांचा समावेश आहे. जनता स्पष्टपणे सांगते की ते पक्षासोबत आहेत, परंतु सध्याच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या भागात कोणताही विकास केलेला नाही, त्यामुळे त्यांना चेहरा बदलायचा आहे. महिला मंत्र्यांनाही धक्का बसला..योगी मंत्रिमंडळातील पाचही महिला आमदार बेबी राणी मौर्य, गुलाब देवी, प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी आणि विजयलक्ष्मी गौतम यांना जनतेने फेरनाम्यासाठी नाकारले. मात्र, दिलासादायक बाब ही आहे की, जनतेने या पाच जागांसाठी भाजपला आपली पहिली पसंती असल्याचे जाहीर केले आहे. आघाडीतील भागीदार आरएलडीचे एकमेव मंत्री अनिल कुमार यांनाही नाकारण्यात आले. मात्र, त्यांच्या मतदारसंघात जनतेने आरएलडीच्या उमेदवारापेक्षा पक्षालाच आपली पसंती दर्शवली.