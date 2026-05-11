Krishnavataram: मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर योगींनी आपल्या मंत्र्यांना दाखवला स्पेशल सिनेमा, taxfree करण्यामागे आहे खास कारण

उत्तर प्रदेश सरकारने भगवान श्रीकृष्णाच्या जीवनावर आधारित 'कृष्णावतारम्' हा चित्रपट संपूर्ण राज्यात करमुक्त (Tax Free) करण्याची घोषणा केली आहे. रविवारी लखनौमधील लोकभवन येथे या चित्रपटाच्या विशेष स्क्रीनिंगदरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा मोठा निर्णय घेतला..मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह हा चित्रपट पाहिला. या कार्यक्रमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:संपूर्ण मंत्रिमंडळाची उपस्थितीलोकभवन सभागृहात आयोजित या विशेष कार्यक्रमात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक आणि नवनियुक्त मंत्र्यांनी सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, "नव्या मंत्र्यांसाठी शपथविधीनंतर असा सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहणे हा एक अद्भुत योग आहे.".राज्यपालांच्या नातीची मुख्य भूमिकाया चित्रपटात भगवान श्रीकृष्णाची पत्नी सत्यभामा यांची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री संस्कृती ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची नात आहे. कार्यक्रमानंतर संस्कृतीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आशीर्वाद घेतले आणि मुख्यमंत्र्यांनी मंचावर सर्व कलाकारांचा सत्कार केला..द्वापर युगाची भव्यता आणि कथा'कृष्णावतारम्' या चित्रपटात भगवान श्रीकृष्णाच्या जीवनातील अनेक पैलू मानवीय आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून मांडण्यात आले आहेत. यात राधा, रुक्मिणी आणि सत्यभामा यांच्यासोबतच्या श्रीकृष्णाच्या कथांना वेगळ्या स्वरूपात सादर केले आहे.पौराणिक कथांना आधुनिक सिनेमॅटिक शैलीची जोड देऊन द्वापर युगातील परंपरा आणि सनातन संस्कृतीचे दर्शन घडवण्यात आले आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन हार्दिक गज्जर यांनी केले आहे..मुख्यमंत्री योगींचा संदेशचित्रपटाचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, भारतीय संस्कृती आणि परंपरा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा चित्रपटांची अत्यंत गरज आहे.सिनेमाचा समाजावर खोलवर परिणाम होतो. जर तरुणांना चित्रपटांच्या माध्यमातून आपल्या वारशाची ओळख होत असेल, तर ही एक सकारात्मक गोष्ट आहे..दिग्गज कलाकारांची फौजहा चित्रपट केवळ हिंदीतच नव्हे, तर तमिळ आणि तेलुगू अशा तीन भाषांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. यात सिद्धार्थ गुप्ता आणि संस्कृती यांच्यासोबतच जॅकी श्रॉफ आणि आशुतोष राणा यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत..राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांचे विचारराज्यपालांनी देखील या उपक्रमाचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, "नव्या पिढीला आपल्या आध्यात्मिक मुळांशी जोडण्यासाठी चित्रपट हे एक प्रभावी माध्यम आहे."उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील सामान्य नागरिक कमी दरात हा चित्रपट पाहू शकतील, ज्यामुळे सांस्कृतिक जागृतीला अधिक बळ मिळेल.