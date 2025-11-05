CM Yogi Adityanath : 'रील' बनवणाऱ्या पोलिसांना घरी पाठवणार! मुख्यमंत्री योगी यांची कडक ॲक्शन; दिला महत्त्वाचा आदेश

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील महत्त्वाचे सण—जसे की कार्तिक पौर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ददरी मेळा (बलिया) आणि गढमुक्तेश्वर मेळा (हापुड) यांच्या तयारीसाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अतिशय कठोर निर्देश दिले आहेत..मुख्यमंत्री म्हणाले की, या उत्सवांमध्ये कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा चूक किंवा निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही. त्यांनी विशेषत: पोलिसांना कडक ताकीद दिली आहे: "संवेदनशील ठिकाणी कर्तव्यावर असताना 'रील' (Reel) बनवणाऱ्या पोलिसांना तात्काळ हटवावे. कारण हे शिस्त आणि मर्यादेच्या विरोधात आहे.".Nashik Crime : फुलेनगर गोळीबार प्रकरण: २३ जुलैच्या मध्यरात्री दहशत माजवणाऱ्या फरार संशयिताला अखेर अटक!.सुरक्षा, स्वच्छता आणि दक्षतेवर भरसीएम योगी यांनी अधिकाऱ्यांशी बोलताना सांगितले की, देव दीपावली आणि इतर सणांदरम्यान घाट आणि मेळ्यांमध्ये अराजक (गोंधळ घालणाऱ्या) तत्त्वांवर बारीक लक्ष ठेवले जावे आणि कोणत्याही संशयास्पद हालचालींवर तात्काळ कारवाई व्हावी.ते म्हणाले, "सुरक्षा, स्वच्छता आणि दक्षता (सतर्कता) ही आमची पहिली प्राथमिकता आहे."मुख्यमंत्र्यांनी घाटांवर चांगली रोषणाई, सीसीटीव्ही कॅमेरे, पाण्याची व्यवस्था, आरोग्य केंद्रे, फिरते शौचालय, हरवलेले-सापडले केंद्र आणि कपडे बदलण्याची खोली (Changing Room) यांसारख्या सोयी आधीच तयार ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..नद्यांच्या किनाऱ्यावर खास पथकेसध्या नद्यांची पाण्याची पातळी वाढलेली आहे, त्यामुळे घाटांवर विशेष काळजी घ्यावी. प्रत्येक घाटावर एसडीआरएफ (SDRF) आणि एनडीआरएफ (NDRF) ची पथके तैनात ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. लाइफ जॅकेटशिवाय कोणालाही बोटीमध्ये बसण्याची परवानगी देऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.मुख्यमंत्र्यांनी 'विकसित उत्तर प्रदेश @२०४७' या अभियानाचाही आढावा घेतला. या अभियानाला जनसामान्यांचा सहभाग (जनभागीदारी) मिळाला पाहिजे, जेणेकरून जनतेच्या सूचनांमधूनच राज्याच्या विकासाचा रोडमॅप (योजना) तयार होईल, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.