Uttar Pradesh : CM योगी आदित्यनाथ यांची मोठी घोषणा; शिक्षक भरतीसाठी अनिवार्य असलेली TET परीक्षेविरूद्ध दाखल करणार पुनर्विचार याचिका

राज्यातील शिक्षक अनेक वर्षांपासून शिक्षणसेवेत योगदान देत आहेत आणि शासनाकडून त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षणही दिले गेले आहे
सकाळ डिजिटल टीम
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बेसिक शिक्षण विभागातील सेवारत शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला निर्देश दिले आहेत की, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांसाठी टीईटी (Teacher Eligibility Test) बंधनकारक ठरवणाऱ्या आदेशाविरोधात पुनर्विचार याचिका (रिव्हिजन पिटीशन) दाखल करावी.

