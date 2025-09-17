Uttar Pradesh : CM योगी आदित्यनाथ यांची मोठी घोषणा; शिक्षक भरतीसाठी अनिवार्य असलेली TET परीक्षेविरूद्ध दाखल करणार पुनर्विचार याचिका

CM Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बेसिक शिक्षण विभागातील सेवारत शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला निर्देश दिले आहेत की, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांसाठी टीईटी (Teacher Eligibility Test) बंधनकारक ठरवणाऱ्या आदेशाविरोधात पुनर्विचार याचिका (रिव्हिजन पिटीशन) दाखल करावी. .मुख्यमंत्री योगी यांनी सांगितले की, राज्यातील शिक्षक अनेक वर्षांपासून शिक्षणसेवेत योगदान देत आहेत आणि शासनाकडून त्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षणही दिले गेले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या अनुभवजन्य पात्रतेची आणि दीर्घकालीन सेवांची दखल न घेणे योग्य ठरणार नाही. योगी सरकारचा हा निर्णय शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. पुर्नविचार याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षकांच्या बाजूने ठोस युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. जर न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला, तर हजारो-लाखो शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्याच्या दडपणातून मुक्तता मिळू शकते. यामुळे शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेली संभ्रमाची स्थिती आणि नाराजी कमी होईल. .अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशमध्ये हजारो किंवा त्याहून अधिक शिक्षक असे आहेत की, टीईटी बंधनकारक ठरल्यास त्यांच्यावर परिणाम होणार आहे. अनेक ज्येष्ठ शिक्षक, ज्यांचे वय वाढले आहे किंवा जे गणित/विज्ञान यांसारख्या विषयांमध्ये कमी आत्मविश्वास बाळगतात. आता परीक्षेचे स्वरूप बदलले आहे आणि ते त्यांच्या पूर्वीच्या अभ्यासपद्धतीनुसार योग्य नाही. काही अहवालांमध्ये असेही नमूद केले आहे की, टीईटी उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे, ज्यामुळे अनेक शिक्षक अनिश्चित किंवा अवांछित परिणामांपासून घाबरतात. .संपूर्ण राज्यभरात शिक्षकांमध्ये टीईटी बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाचा विरोध होत आहे. लखनौमध्ये आज शिक्षक संघाच्या वतीने या निर्णयाविरोधात आंदोलन होत आहे. शिक्षक सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा विरोध करणार आहेत. राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांतील BSA कार्यालयांवरही शिक्षकांकडून धरणे आंदोलन केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.