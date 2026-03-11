CM Yogi Issues Warning Against Fuel Hoarding and Black Marketing:उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ यांनी पेट्रोल-डीझेल काळाबाजार करणाऱ्यांना दिला कडक इशारा

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशमध्ये आगामी सण-उत्सव आणि पोलीस भरती परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः इंधन आणि गॅसच्या उपलब्धतेबाबत अफवा पसरवून काळाबाजार करणाऱ्यांना त्यांनी कडक इशारा दिला आहे.मंगळवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कायदा व सुव्यवस्था आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याचा आढावा घेतला. "राज्यात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही, त्यामुळे जनतेने घाबरून जाऊ नये," असे आवाहन त्यांनी केले आहे..काळाबाजार रोखण्यासाठी 'झिरो टॉलरेंस' जागतिक परिस्थितीमुळे इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, अशा अफवा पसरवून काही लोक कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावर मुख्यमंत्री कडक शब्दात म्हणाले," अन्न आणि पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सींची तपासणी करावी."जर कोणी साठेबाजी किंवा काळाबाजार करताना आढळले, तर त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सध्या राज्यातील पुरवठा आणि वितरण व्यवस्था पूर्णपणे सामान्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..CM Yogi Adityanath: सावधान! होळीला हुल्लडबाजी केली तर खैर नाही; योगी सरकारचा मोठा आदेश, यूपीमध्ये 'या' लोकांसाठी धोक्याची घंटा!.पोलीस भरती परीक्षेसाठी तगडा बंदोबस्त१४ आणि १५ मार्च रोजी उत्तर प्रदेशात सब-इन्स्पेक्टर (SI) पदासाठी मोठी लेखी परीक्षा होणार आहे. सुमारे १५ लाख ७५ हजार उमेदवार १०९० केंद्रांवर परीक्षा देणार आहेत..Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल, डिझेलची अघोषित टंचाई? पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा.बाहेरच्या जिल्ह्यांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून विशेष नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. परीक्षेची गोपनीयता आणि सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. प्रत्येक केंद्राबाहेर PRV-112 ची गाडी तैनात असेल.सण-उत्सवांच्या काळात सतर्कतायेत्या काळात चैत्र नवरात्र, रमजान ईद आणि रामनवमी असे मोठे सण येत आहेत. अयोध्या, मिर्झापूर, सहारनपूर आणि बलरामपूर येथील शक्तिपीठांमध्ये भाविकांची मोठी गर्दी होणार आहे. तिथे स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि गर्दी व्यवस्थापनाचे चोख नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत..१९ मार्च रोजी राष्ट्रपतींचा अयोध्या आणि मथुरा दौरा प्रस्तावित आहे, त्यादृष्टीने सुरक्षा प्रोटोकॉल पाळण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमामुळे सर्वसामान्यांना त्रास होता कामा नये आणि समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या राष्ट्रविरोधी शक्तींविरुद्ध 'झिरो टॉलरेंस' धोरण राबवले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.