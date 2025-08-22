Uttar Pradesh : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खतांच्या भष्ट्राचारावर CM योगींची करडी नजर, अधिकाऱ्यांना दिले आदेश

Uttar Pradesh fertilizer corruption उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे सर्वच घटकांचा विचार करतात. त्यांच्या राज्यात कुठल्याच घटकासोबत अन्याय होऊ नये यासाठी ते नेहमीच प्रयत्नशील आहेत. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतीच्या खतांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध कठोर पाऊले उचलली आहेत. .Uttar Pradesh : योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूरमध्ये केले देशातील दुसऱ्या हरित हायड्रोजन प्रकल्पाचे उद्घाटन .उत्तर प्रदेशातील खतांच्या भ्रष्टाचाराबाबत सरकारने स्पष्ट केले आहे की संपूर्ण राज्यात कुठेही खतांची कमतरता होणार नाही. योगी सरकारने सर्व १८ विभागांमध्ये खताची उपलब्धता आणि विक्रीची माहितीही दिली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण होऊ नये. यासाठी सर्व जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांना सतत निरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. .मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे शेतकऱ्यांना आवाहनमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, शेतकऱ्यांना खत साठवून ठेवू नयेत, गरज असेल तेव्हाच गरजेनुसार खत घ्यावे. राज्यात कुठेही खताची टंचाई नाही. तसेच सर्व १८ विभागांमध्ये खताची उपलब्धता आणि विक्रीची माहितीही देण्यात आली. त्यानुसार, १ एप्रिल ते १८ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत ४२.६४ लाख मेट्रिक टन खत विकले गेले असून गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा ४.३७ लाख मेट्रिक टन अधिक युरियाची विक्री झाली आहे. .Yogi Adityanath Ayodhya Visit : अयोध्येत एकाचवेळी होणार विविध मंदिरांत प्राणप्रतिष्ठा; योगींच्या उपस्थितीत होणार मूर्तींची स्थापना .उत्तर प्रदेशमधील खतांची आकडेवारी युरिया (Urea): १८ ऑगस्टपर्यंत राज्यात ३७.७० लाख मेट्रिक टन युरियाची उपलब्धता होती. यापैकी ३१.६२ लाख मेट्रिक टन युरियाची खरेदी शेतकऱ्यांनी केली आहे.डीएपी (DAP): १८ ऑगस्टपर्यंत ९.२५ लाख मेट्रिक टन डीएपीची उपलब्धता होती, यापैकी ५.३८ लाख मेट्रिक टन शेतकऱ्यांनी विकत घेतले आहे.एनपीके (NPK): १८ ऑगस्टपर्यंत ५.४० लाख मेट्रिक टन एनपीके खताची उपलब्धता होती, यापैकी २.३९ लाख मेट्रिक टन खरेदी शेतकऱ्यांनी केली आहे.(गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ४.३७ लाख मेट्रिक टन अधिक युरियाची विक्री झाली आहे – म्हणजेच मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी १६.०४% म्हणजेच ४.३७ लाख मेट्रिक टन अधिक युरिया खताची विक्री झाली आहे.) . सोनभद्रमध्ये खतावरून शेतकऱ्यांचा गोंधळ:सोनभद्र जिल्ह्यात खत वितरणात झालेल्या हलगर्जीपणामुळे शेतकरी संतप्त झाले. विंढमगंज आणि मेदनीखाड केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी गोंधळ घातला. “खत द्या, खत द्या” अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. परिस्थिती तेव्हा बिघडली, जेव्हा घटनास्थळी आलेल्या पोलिसांवर शेतकऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्या पोलिस अधिकाऱ्याला घेरले आणि “अत्याचार सहन करणार नाही” अशा घोषणा दिल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.