UP Cold Wave : यूपीमध्ये थंडीचा कडाका वाढला! योगी सरकार मैदानात; गरिबांना थंडीपासून वाचवण्यासाठी राबवली मोठी मोहीम!

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशात सध्या कडाक्याची थंडी आणि दाट धुके यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या भीषण शीतलहरीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपूर्ण राज्यात व्यापक मदत अभियान राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. कडाक्याच्या थंडीत कोणताही गरजू व्यक्ती उघड्यावर किंवा असुरक्षित राहू नये, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी प्रशासकीय पातळीवर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत..राज्यात आतापर्यंत १२४७ रात्र निवारा केंद्रे सक्रिय करण्यात आली असून, सुमारे १०,००० लोकांनी तिथे आश्रय घेतला आहे. जिल्हा प्रशासनाला या केंद्रांवर स्वच्छ अंथरूण, पिण्यासाठी गरम पाणी आणि कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. रस्त्यावर झोपणाऱ्या व्यक्तींना सन्मानाने या निवारा केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे..या मदत कार्यामध्ये ब्लँकेट वाटपाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. चालू वर्षात ब्लँकेट खरेदीसाठी सरकारने १७.५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये ३ लाखांहून अधिक ब्लँकेटचा पुरवठा करण्यात आला आहे. आतापर्यंत १.४० लाखांहून अधिक ब्लँकेटचे वाटप पूर्ण झाले असून, उर्वरित वितरण वेगाने सुरू आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणे, बस स्थानके आणि मुख्य चौकांमध्ये शेकोटीची सोय करण्यासाठी १.७५ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. दररोज किती ठिकाणी शेकोटी पेटवली जाते, याची नोंद 'राहत पोर्टल'वर केली जात असून शासन स्तरावरून त्याचे थेट मॉनिटरिंग केले जात आहे..धुक्यामुळे होणारे रस्ते अपघात टाळण्यासाठी योगी सरकारने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. 'सचेत' ॲप आणि वेब पोर्टलच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३३ कोटींहून अधिक सतर्कतेचे संदेश (Alert SMS) जनतेला आणि अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहेत. याशिवाय यूपीडा आणि एनएचएआय सारख्या संस्था पोलीस प्रशासनाशी समन्वय साधून धुक्याच्या स्थितीबद्दल सतत ईमेलद्वारे अपडेट देत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करण्याचे बजावले असून, मदत कार्यात कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे..