UP Cold Wave : यूपीमध्ये थंडीचा कडाका वाढला! योगी सरकार मैदानात; गरिबांना थंडीपासून वाचवण्यासाठी राबवली मोठी मोहीम!

Yogi Adityanath Winter Relief : उत्तर प्रदेशात कडाक्याच्या थंडीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, योगी सरकारने गरिबांसाठी व्यापक मदत मोहीम हाती घेतली आहे. रात्र निवारा, ब्लँकेट वाटप, शेकोटी आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांचे संरक्षण केले जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशात सध्या कडाक्याची थंडी आणि दाट धुके यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या भीषण शीतलहरीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संपूर्ण राज्यात व्यापक मदत अभियान राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. कडाक्याच्या थंडीत कोणताही गरजू व्यक्ती उघड्यावर किंवा असुरक्षित राहू नये, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी प्रशासकीय पातळीवर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

