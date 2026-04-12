UP Denmark Investment: UP मध्ये आता डेन्मार्कची गुंतवणूक! CM योगींची राजदूत क्रिस्टेंशन यांच्याशी शिष्टाचार भेट; 'डिफेन्स कॉरिडॉर'वर होणार एकत्र काम!

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भारतात डेन्मार्कचे राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंशन यांची शुक्रवारी लखनौमध्ये महत्त्वपूर्ण भेट झाली. या भेटीत उत्तर प्रदेशच्या विकासासाठी डेन्मार्कसोबतच्या तांत्रिक भागीदारीवर आणि गुंतवणुकीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.१० एप्रिल २०२६ रोजी मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत उत्तर प्रदेशला एक जागतिक गुंतवणूक केंद्र (Investment Hub) बनवण्याच्या दिशेने सकारात्मक पावले उचलण्यात आली..चर्चेतील मुख्य मुद्दे आणि क्षेत्रेमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी डेन्मार्कच्या कंपन्यांना उत्तर प्रदेशातील खालील क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचे आमंत्रण दिले आहे. संरक्षण क्षेत्रात डेन्मार्कचा अनुभव दांडगा आहे. या ज्ञानाचा वापर युपी डिफेन्स कॉरिडॉरमध्ये तांत्रिक भागीदारीसाठी केला जाऊ शकतो.पर्यावरणाचे रक्षण आणि ऊर्जा निर्मितीसाठी डेन्मार्कच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यावर चर्चा झाली. नद्यांचे संवर्धन आणि सांडपाणी व्यवस्थापनात डेन्मार्कचे सहकार्य अत्यंत उपयोगी ठरेल. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी शोधल्या जातील. राज्यातील तरुणांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करतील..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे प्रतिपादनराजदूतांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "उत्तर प्रदेश आज देशातील सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. राज्यात गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शक धोरणे, मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. प्रत्येक गुंतवणूकदाराला सुरक्षित वातावरण आणि सर्व आवश्यक सहकार्य देण्यास आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.".डेन्मार्कच्या राजदूतांकडून उत्तर प्रदेशचे कौतुकराजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंशन यांनी गेल्या ९ वर्षांत उत्तर प्रदेशात झालेल्या बदलांचे तोंडभरून कौतुक केले. त्यांच्या मते पूर्वी भारतात गुंतवणुकीच्या चर्चेत उत्तर प्रदेशचे नाव क्वचितच घेतले जायचे, पण आज हे राज्य गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती बनले आहे.राज्याची मोठी लोकसंख्या आणि कुशल तरुण ही उत्तर प्रदेशची सर्वात मोठी ताकद आहे. डेन्मार्कच्या अनेक कंपन्या यूपी डिफेन्स कॉरिडॉरमध्ये तांत्रिक भागीदारी आणि गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहेत..रोजगार आणि तंत्रज्ञानाचा फायदाया भागीदारीमुळे उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगार निर्माण होतील. तसेच युरोपियन देशांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हस्तांतरित झाल्यामुळे राज्याचा औद्योगिक विकास अधिक शाश्वत (Sustainable) होईल.नुकतीच झालेली ही भेट उत्तर प्रदेश आणि डेन्मार्क यांच्यातील मैत्रीपूर्ण आणि व्यावसायिक संबंधांना एका नवीन उंचीवर नेणारी ठरेल.