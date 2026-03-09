विमानात दोन उपमुख्यमंत्री, अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याचं समजलं; तासभर...

उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक आणि केशव प्रसाद मौर्य यांना सोमवारी लखनऊ विमानतळावर अडचणींचा सामना करावा लागला. दोन्ही नेते इंडिगोच्या विमानाने कोलकात्याकडे रवाना होणार होते; मात्र उड्डाणापूर्वी विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व प्रवाशांना सुमारे तासभराहून अधिक वेळ विमानातच थांबावे लागले..मिळालेल्या माहितीनुसार, इंडिगोची फ्लाइट 6E505 सकाळी ७ वाजून ४० मिनिटांनी लखनऊहून कोलकातासाठी उड्डाण करणार होती. उड्डाणापूर्वीच विमानात तांत्रिक बिघाड आढळून आल्याने विमान उड्डाण घेऊ शकले नाही. जवळपास तासाभरानंतर हा बिघाड दूर करण्यात आला आणि सकाळी ८ वाजून ५९ मिनिटांनी विमानाने उड्डाण घेतले. उड्डाण उशिरा झाले असले तरी दोन्ही उपमुख्यमंत्री सुरक्षितपणे कोलकात्यात पोहोचले..Uttar Pradesh: तरुणांच्या हाताला काम! योगी सरकार ३३४९ कोटी रुपये खर्चून लाखो तरुणांना बनवणार 'कुशल'.दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी लखनऊमध्येही अशाच प्रकारची घटना घडली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या हेलिकॉप्टरची आपत्कालीन लँडिंग करावी लागली होती. उड्डाण केल्यानंतर काही मिनिटांतच हेलिकॉप्टरमधून धूर निघत असल्याचे पायलटच्या निदर्शनास आले. परिस्थिती लक्षात घेऊन तात्काळ हेलिकॉप्टर परत उतरवण्यात आले. या घटनेनंतर काही काळ परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली होती..Holi Festival Uttar Pradesh : गोरखपूरमध्ये गुलाल आणि फुलांची उधळण! CM योगींच्या उपस्थितीत निघाली भक्त प्रल्हादाची शोभायात्रा; पाहा कसं रंगलं शहर?.या घटनेनंतर समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी प्रतिक्रिया देत केशव प्रसाद मौर्य यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या होत्या. तसेच अशी घटना कोणासोबतही घडू नये, असेही त्यांनी म्हटले होतं. “आपण सर्वजण विमान किंवा हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करतो. त्यामुळे ते सुरक्षित आणि योग्य स्थितीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांना नवीन हेलिकॉप्टर देण्यात यावे,” असं त्यांनी म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.