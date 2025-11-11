UP Encounter: युपीत 'डबल एन्काऊंटर'; चार राज्यांमध्ये दहशत माजवणारे 'टिड्डा' आणि 'दीनू' एसटीएफकडून ठार

उत्तर प्रदेशातील मेरठ एसटीएफने (Special Task Force) सोमवारी (१० नोव्हेंबर) रात्री उशिरा झालेल्या एन्काऊंटरमध्ये आसिफ उर्फ टिड्डा आणि दीनू या दोन कुख्यात गुन्हेगारांना कंठस्नान घातले. हे दोन्ही गुन्हेगार पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अर्धा डझन जिल्ह्यांसह दिल्ली, उत्तराखंड आणि हरियाणा या शेजारील राज्यांमध्येही दहशतीचे प्रतीक बनले होते..२०२० मध्ये घरात लूटमार करताना त्यांनी दोन सख्ख्या भावांचे खंडणीसाठी अपहरण केले होते, त्यातील एका भावाला त्यांनी रस्त्यातच मारून फेकून दिले होते.'टिड्डा'ची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीटिड्डाची माहिती: आसिफ उर्फ टिड्डा मूळतः गाझियाबाद जिल्ह्यातील कलछीना गावचा रहिवासी होता. तो चार भावंडांमध्ये मोठा होता आणि वडिलांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबासह मेरठच्या रसीद नगरमध्ये राहू लागला. तिथे त्याने आपल्यासारख्याच काही मुलांना सोबत घेऊन एक टोळी (गँग) बनवली आणि लूटमार व दरोड्याच्या घटना घडवण्यास सुरुवात केली..मेरठचे एसएसपी सतपाल अंतिल यांनी सांगितले की, आसिफ आणि त्याच्या टोळीने मेरठ, गाझियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ, हापुड, मुरादाबाद, मुझफ्फरनगरसह पश्चिम युपीच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये तसेच उत्तराखंड, दिल्ली आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये लूट, हत्या, दरोडे आणि हल्ल्याचे ६५ हून अधिक गुन्हे केले होते. २०१३ मध्ये मेरठ पोलिसांनी त्याची हिस्ट्रीशीट उघडली होती..दीनूची गुन्हेगारी कारकीर्ददुसरा बदमाश दीनू मेरठच्या सरूरपूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील खिवाई गावचा रहिवासी होता. २००७ मध्ये त्याने गुन्हेगारी जगात प्रवेश केला आणि आसिफच्या टोळीत सामील झाला. २००९ मध्ये सरूरपूर पोलीस स्टेशनमध्ये त्याची हिस्ट्रीशीट उघडण्यात आली होती. मुझफ्फरनगरमध्ये मार्च २०२० मध्ये झालेल्या दरोडा आणि अपहरणानंतर झालेल्या खुनाच्या घटनेत तो सामील होता..९० हून अधिक गुन्हे दाखलआसिफ उर्फ टिड्डा: युपी, उत्तराखंड आणि दिल्लीमध्ये त्याच्यावर ६५ गुन्हे दाखल होते.दीनू: त्याच्यावर २५ गुन्हे दाखल होते.लग्नाच्या दोन दिवस आधी वराचा खून.या टोळीच्या क्रूरतेचा अंदाज यावरून लावता येतो की, १३ मार्च २०२० रोजी मुझफ्फरनगरच्या हुसैनाबाद बनवाडा गावात घुसून आसिफच्या टोळीने अब्दुल वहाब आणि त्याचा भाऊ इस्माईल यांचे अपहरण केले होते. इस्माईलला त्यांनी रस्त्यातच फेकून दिले, तर अब्दुल वहाबची हत्या केली. विशेष म्हणजे, दोन दिवसांनंतर अब्दुल वहाबचे लग्न होणार होते..ट्रम्प यांचा नवा बाथरूम आणि तिसरं जग .याशिवाय, जानेवारी २०२२ मध्ये अलीगढमध्ये एका घरात दरोडा टाकून १० लाखांचा माल लुटला होता, तर २०१३ मध्ये पानिपत येथे एका कुटुंबाला ओलीस ठेवून ४० लाखांचा दरोडा टाकला होता. जेलमधून बाहेर आल्यानंतरही आसिफने पुन्हा लूटमार सुरू केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.