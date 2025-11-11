देश

UP Encounter: युपीत 'डबल एन्काऊंटर'; चार राज्यांमध्ये दहशत माजवणारे 'टिड्डा' आणि 'दीनू' एसटीएफकडून ठार

Encounter News: उत्तर प्रदेश एसटीएफने मेरठमध्ये झालेल्या ‘डबल एन्काऊंटर’मध्ये टिड्डा आणि दीनू या दोन कुख्यात गुन्हेगारांना ठार केले. या दोघांनी यूपीसह दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणामध्ये ९० हून अधिक गुन्हे केले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील मेरठ एसटीएफने (Special Task Force) सोमवारी (१० नोव्हेंबर) रात्री उशिरा झालेल्या एन्काऊंटरमध्ये आसिफ उर्फ टिड्डा आणि दीनू या दोन कुख्यात गुन्हेगारांना कंठस्नान घातले. हे दोन्ही गुन्हेगार पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अर्धा डझन जिल्ह्यांसह दिल्ली, उत्तराखंड आणि हरियाणा या शेजारील राज्यांमध्येही दहशतीचे प्रतीक बनले होते.

