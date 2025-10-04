Uttar Pradesh Farmers: शेतकऱ्यांना आता मिळणार खताची ऑनलाइन पावती; रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही

उत्तर प्रदेश: रब्बी हंगामाची तयारी सुरू असताना, उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे ज्या सहकारी संस्थांमध्ये संगणकाची व्यवस्था आहे, तिथे शेतकऱ्यांना खताची ऑनलाइन पावती दिली जाईल..यामुळे शेतकऱ्यांना खत घेण्यासाठी लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागणार नाही आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता टिकून राहील.या संपूर्ण व्यवस्थेची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होणार, हे ठरवण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे..खरीप हंगामातील अडचणींवर उपायराज्यात रब्बी हंगाम सुरू झाला असून, सहकारी संस्थांवर खत पोहोचवले जात आहे. बटाटा उत्पादन (Potato production) करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये संस्थांवर शेतकऱ्यांची गर्दी होऊ लागली आहे. अशा परिस्थितीत, खरीप हंगामात (Kharif Season) आलेल्या अडचणींमधून धडा घेत सहकार विभागाने खत वितरणाची नवी रणनीती अवलंबली आहे..ज्या सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण (Computerization) झाले आहे, तिथे ऑनलाइन व्यवस्था अधिक चांगली करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्निर्धारण समिती' (Business Process Re-engineering Committee) स्थापन करण्यात आली आहे..समितीचे गठण आणि उद्देशया नव्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्याला रांगेत न उभे राहता, त्याच्या गरजेनुसार खत मिळू शकेल. सहकार आयुक्त आणि निबंधक योगेश कुमार यांनी ही माहिती दिली. या तीन सदस्यीय समितीत रत्नाकर सिंह (उप आयुक्त आणि उप निबंधक) यांना अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. तसेच, वैशाली सिंह (सहाय्यक आयुक्त), जयपाल (सहाय्यक आयुक्त) आणि वैशाली यादव (अपर जिल्हा सहकारी अधिकारी) यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे..Degalur Market Committee: 'देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जमीन विक्रीला हिरवा कंदील'; पणनमंत्र्यांनी दिली होती स्थगिती, मंत्रालयात पुन्हा सुनावणी.या समितीला खत वितरणाची संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'स्मार्ट' कशी बनवता येईल, यावर आपला अहवाल सादर करायचा आहे. समितीच्या सूचनांच्या आधारावर रब्बी हंगामासाठी नवी वितरण प्रणाली लवकरच लागू केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.