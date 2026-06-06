Free Scooty: प्रायव्हेट कॉलेजच्या मुलींनाही मिळणार मोफत स्कूटी? योगींच्या 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजने'चे जाणून घ्या नवे नियम

उत्तर प्रदेशातील कॉलेज जाणाऱ्या विद्यार्थिनींमध्ये सध्या एका योजनेची प्रचंड चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे 'युपी फ्री स्कूटी योजना' (UP Free Scooty Yojana). आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, योगी सरकार 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' (Rani Laxmibai Scooty Yojana) अंतर्गत राज्यातील ५०,000 पेक्षा जास्त गुणवंत मुलींना मोफत स्कूटी देण्याच्या तयारीत आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी सरकारने तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा भरीव बजेट देखील मंजूर केला आहे..परंतु, या योजनेबाबत सध्या खाजगी (Private) कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलींच्या मनात एक मोठी शंका आहे की, 'आम्ही प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये शिकत असल्यामुळे आम्हाला या योजनेचा लाभ मिळणार की नाही, की ही योजना फक्त सरकारी कॉलेजच्या मुलींसाठीच आहे?' यावर सरकारने आता एक विशेष निकष (Criteria) तयार केला आहे, ज्यामुळे खाजगी कॉलेजच्या विद्यार्थिनींनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे..प्रायव्हेट कॉलेजच्या विद्यार्थिनींसाठी आनंदाची बातमीजर तुम्ही उत्तर प्रदेशातील कोणत्याही प्रायव्हेट, अनुदानित किंवा सेल्फ-फायनान्स कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत असाल, तर तुमच्यासाठी ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. सरकारच्या या योजनेचा मुख्य निकष हा 'कॉलेजचा प्रकार' नसून 'मुलींची शैक्षणिक गुणवत्ता' (Merit) हा असणार आहे. त्यामुळे प्रायव्हेट कॉलेजमधील गुणवंत मुली देखील या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पूर्णपणे पात्र ठरणार आहेत..सरकार नक्की काय निकष (Criteria) तयार करत आहे?१. शिक्षणात ७५% गुणांची अट (75% Marks Rule):उत्तर प्रदेशचे उच्च शिक्षण मंत्री योगेंद्र उपाध्याय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या पात्रता निकषांवर सरकारमध्ये सध्या दोन स्तरांवर विचार सुरू आहे. पहिला विचार असा की, फक्त यूपी बोर्ड, सीबीएसई किंवा आयसीएसई मधील 'टॉपर्स' मुलींनाच स्कूटी द्यावी.तर दुसरा विचार असा की, पदवी (Graduation) आणि पदव्युत्तर (Post Graduation) शिक्षण घेणाऱ्या (जसे की BA, BSc, BCom, MA) आणि ७५% पेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या सर्व गुणवंत मुलींचा यात समावेश करावा. जर ७५% गुणांचा नियम लागू झाला, तर प्रायव्हेट कॉलेजमधील लाखो मुली थेट या योजनेच्या कक्षेत येतील..Local Megablock: मुंबईकरांचे हाल होणार! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, १०९ लोकल फेऱ्या रद्द; कसे असेल नियोजन? .२. कुटुंबाची वार्षिक आर्थिक मर्यादा (Family Income Limit):स्कूटी वाटप करताना केवळ गुणच नव्हे, तर कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती देखील पाहिली जाणार आहे. श्रीमंत कुटुंबांऐवजी या योजनेचा थेट लाभ गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील मुलींना मिळावा, यासाठी एक निश्चित वार्षिक उत्पन्न मर्यादा (Income Limit) ठरवली जात आहे. जे कुटुंब या मर्यादेच्या आत असेल, त्यांच्या मुलींना स्कूटी दिली जाईल..योजना कधीपर्यंत सुरू होणार?भारतीय जनता पक्षाने (BJP) २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात या योजनेचे आश्वासन दिले होते. बजेट मंजूर झाले असले, तरी अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) न आल्यामुळे ही योजना काही काळ रखडली होती. परंतु, आता उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी म्हणजेच २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने, सरकार त्यापूर्वीच चालू वर्षामध्ये या योजनेचे प्रत्यक्ष वाटप सुरू करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.राज्यातील लाखो विद्यार्थिनींमध्ये या योजनेच्या अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांची (Final Guidelines) उत्सुकतेने प्रतीक्षा केली जात असून, कॉलेज स्तरावर मुलींनी आपापली मार्कशीट्स तयार ठेवण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.