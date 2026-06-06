देश

Free Scooty: प्रायव्हेट कॉलेजच्या मुलींनाही मिळणार मोफत स्कूटी? योगींच्या 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजने'चे जाणून घ्या नवे नियम

UP Government Launches Rani Laxmibai Scooty Scheme: उत्तर प्रदेशातील ‘राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ अंतर्गत गुणवंत विद्यार्थिनींना मोफत स्कूटी देण्याची तयारी सुरू आहे.
Free Scooty

Free Scooty

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील कॉलेज जाणाऱ्या विद्यार्थिनींमध्ये सध्या एका योजनेची प्रचंड चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे 'युपी फ्री स्कूटी योजना' (UP Free Scooty Yojana). आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, योगी सरकार 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' (Rani Laxmibai Scooty Yojana) अंतर्गत राज्यातील ५०,000 पेक्षा जास्त गुणवंत मुलींना मोफत स्कूटी देण्याच्या तयारीत आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी सरकारने तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा भरीव बजेट देखील मंजूर केला आहे.

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CM Yogi Adityanath