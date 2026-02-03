यूपीसाठी 'बजेट धमाका'! एम्स, आयआयटी आणि हायस्पीड ट्रेनची भेट; पाहा अर्थसंकल्पातील ११ महत्त्वाचे मुद्दे

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ हा उत्तर प्रदेशसाठी खऱ्या अर्थाने 'विकासाचा महामार्ग' ठरणार आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारने युपीसाठी आपला खजिना खुला केला असून, पश्चिमेपासून पूर्वेपर्यंत आणि बुंदेलखंडपासून तराईपर्यंत प्रकल्पांची अक्षरशः उधळण केली आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करत याला राज्याच्या प्रगतीची 'सुपरफास्ट गती' म्हटले आहे. या अर्थसंकल्पातील उत्तर प्रदेशाशी संबंधित ११ सर्वात मोठे निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:.१. केंद्राकडून विक्रमी निधी: १६ व्या वित्त आयोगांतर्गत उत्तर प्रदेशला केंद्रीय करांमधील वाट्यापोटी २.८० लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. कोणत्याही राज्याला मिळालेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा वाटा आहे.२. आरोग्य क्षेत्रात क्रांती: पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जनतेसाठी नवीन 'एम्स' (AIIMS) ची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये 'इमर्जन्सी ट्रॉमा सेंटर' उभारले जातील आणि जिल्हा रुग्णालयांची क्षमता ५० टक्क्यांनी वाढवली जाईल.३. बुंदेलखंडला 'आयआयटी'ची भेट: शिक्षणाच्या बाबतीत बुंदेलखंडला मोठी भेट मिळाली असून येथे नवीन 'आयआयटी' (IIT) स्थापन केली जाईल. तसेच औद्योगिक क्षेत्राजवळ ५ 'युनिव्हर्सिटी टाउनशिप' विकसित केल्या जातील..४. हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोर: उत्तर प्रदेशला दोन मोठे हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोर मिळाले आहेत.दिल्ली-वाराणसी हायस्पीड कॉरिडोर: यामुळे राजधानी दिल्ली आणि काशीमधील अंतर अवघ्या काही तासांवर येईल.वाराणसी-सिलीगुडी कॉरिडोर: पूर्वांचलला थेट ईशान्य भारताशी जोडले जाईल..५. जेवर आणि लखनऊचा कायाकल्प: जेवर विमानतळाजवळ देशातील पहिले 'सेमीकंडक्टर डिझाइन पार्क' बनणार आहे, तर लखनऊमध्ये अत्याधुनिक 'AI सिटी' (कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर) विकसित केली जाईल.६. मेट्रो प्रकल्पांसाठी मोठी तरतूद: लखनऊ, कानपूर आणि आग्रा मेट्रोच्या विस्तारासाठी केंद्र सरकारने ३२,०७५ कोटी रुपयांचा भरघोस निधी दिला आहे.७. वाराणसी- 'सुपर फोकस': वाराणसी आता केवळ धार्मिक केंद्र न राहता आर्थिक केंद्र बनेल. येथे जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी 'शिप रिपेअर इकोसिस्टम' आणि लॉजिस्टिक हब तयार केले जाईल. गंगा नदीत जलमार्गाद्वारे व्यापाराला गती दिली जाईल..८. महिला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था: महिला बचत गटांसाठी 'She MARTS' आणि ग्रामीण महिलांसाठी 'श्री मार्ट' सुरू केले जातील. प्रत्येक जिल्ह्यात नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे (Working Women Hostels) आणि क्रॅच सुविधा उभारल्या जातील.९. मध्यमवर्गीयांना दिलासा: कॅन्सरच्या १७ औषधांवरील सीमाशुल्क (Customs Duty) शून्यावर आणल्यामुळे उपचार स्वस्त होतील. तसेच लेदर आणि चामड्याच्या वस्तू स्वस्त झाल्यामुळे कानपूर आणि आग्रा येथील उद्योगांना मोठा फायदा होईल.१०. शहरांचा कायाकल्प: अयोध्या, नोएडा, गोरखपूर आणि झाशी यांसारख्या शहरांसाठी १२.२ लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधा फंडातून मोठी रक्कम खर्च केली जाईल. मेरठला 'स्पोर्ट्स गुड्स'साठी जागतिक हब बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे..११. सांस्कृतिक वारसा: हस्तिनापूर आणि सारनाथ यांचा समावेश देशातील टॉप १५ पुरातत्व स्थळांमध्ये करण्यात आला आहे. अयोध्येतील १०,००० गाईड्सचे स्किल अपग्रेडेशन केले जाईल, ज्यामुळे पर्यटनातून रोजगार वाढेल.मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पातून उत्तर प्रदेशला विकासाचे इंजिन बनवण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे २०२७ च्या निवडणुकीसाठी भाजपला मोठी ताकद मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.