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Escort Allowance Scheme: शाळेत येण्या-जाण्यासाठी मिळणार सरकारी भत्ता; दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी UP सरकारची संवेदनशील योजना

उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि कंपोझिट शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गंभीर व बहु-दिव्यांग (Multiple Disabilities) मुला-मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योगी सरकारने एक अत्यंत संवेदनशील पाऊल उचलले आहे.
escort allowance scheme to disabled student

escort allowance scheme to disabled student

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि कंपोझिट शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गंभीर व बहु-दिव्यांग (Multiple Disabilities) मुला-मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योगी सरकारने एक अत्यंत संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. राज्यातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील दिव्यांग मुलांना नियमितपणे शाळेत येता यावे, यासाठी सरकारने 'एस्कॉर्ट अलाउन्स' (शाळेत येण्या-जाण्याचा भत्ता) आणि दिव्यांग विद्यार्थिनींसाठी 'विशेष स्टायपेंड' योजना सुरू केली आहे.

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