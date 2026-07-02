Escort Allowance Scheme: शाळेत येण्या-जाण्यासाठी मिळणार सरकारी भत्ता; दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी UP सरकारची संवेदनशील योजना

उत्तर प्रदेशातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि कंपोझिट शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गंभीर व बहु-दिव्यांग (Multiple Disabilities) मुला-मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योगी सरकारने एक अत्यंत संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. राज्यातील ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील दिव्यांग मुलांना नियमितपणे शाळेत येता यावे, यासाठी सरकारने 'एस्कॉर्ट अलाउन्स' (शाळेत येण्या-जाण्याचा भत्ता) आणि दिव्यांग विद्यार्थिनींसाठी 'विशेष स्टायपेंड' योजना सुरू केली आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या मोहिमेचा गौरव करताना सांगितले की, "गतवर्षी १३,००० हून अधिक गंभीर व बहु-दिव्यांग मुलांना वार्षिक ६,००० रुपयांचे एस्कॉर्ट अलाउन्स आणि २३,००० हून अधिक दिव्यांग विद्यार्थिनींना वार्षिक २,००० रुपयांचे स्टायपेंड प्रदान करण्यात आले आहे. दिव्यांग मुलांचे सशक्तीकरण करणे हा आमच्या सरकारचा मुख्य संकल्प आहे.'.एस्कॉर्ट अलाउन्स योजना (Escort Allowance Scheme) -ही योजना प्रामुख्याने पूर्णपणे दृष्टिहीन, बौद्धिक अक्षमता असलेले, सेरेब्रल पाल्सीने (Cerebral Palsy) ग्रस्त आणि जेई/एईएस (मेंदूज्वर) प्रभावित मुलांसाठी आहे, ज्यांना शाळेत येण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीच्या (पालक किंवा मदतनीस) आधाराची गरज असते.मदतीचे स्वरूप : पात्र विद्यार्थ्यांना ६०० रुपये प्रतिमहिना या दराने १० महिन्यांसाठी एकूण ६,००० रुपये थेट बँक खात्यात दिले जातात..दिव्यांग विद्यार्थिनींसाठी स्टायपेंड (Stipend for Girls) -इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या वर्गात शिकणाऱ्या पात्र दिव्यांग विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.मदतीचे स्वरूप : या विद्यार्थिनींना २०० रुपये प्रतिमहिना या दराने १० महिन्यांसाठी एकूण २,००0 रुपये स्टायपेंड दिले जाते.पात्रतेची अट : सक्षम वैद्यकीय मंडळाद्वारे (Medical Board) जारी केलेले किमान ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे आणि शाळेतील नियमित उपस्थिती अनिवार्य आहे..थेट बँक खात्यात (DBT) निधी; मध्यस्थांची सुट्टी -योजनेमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आली आहे:डिजिटल पडताळणी : 'प्रेरणा', 'समर्थ' आणि 'पीएफएमएस' (PFMS) या तीन अत्याधुनिक सरकारी पोर्टल्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड आणि बँक खात्याचे डिजिटल व्हेरिफिकेशन केले जाईल.मुदत (Deadline) : सर्व लाभार्थ्यांच्या पालकांच्या किंवा पालकांच्या बँक खात्यात ३० सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत ही रक्कम जमा करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.जबाबदारी निश्चिती : 'FM&P Manual-2024' च्या कडक वित्तीय नियमांनुसार सर्व बिल-व्हाउचर्सची तपासणी केली जाईल. कोणत्याही प्रकारची गडबड किंवा दुहेरी पेमेंट (Double Payment) आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर थेट कारवाई केली जाईल..अशी होणार पात्र विद्यार्थ्यांची निवडप्रत्येक जिल्ह्यात लाभार्थ्यांची अंतिम आणि अचूक यादी तयार करण्यासाठी 'जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकारी' (BSA) यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.निवड प्रक्रिया : सर्वात आधी शाळेचे मुख्याध्यापक (प्रधानाध्यापक) पात्र मुलांची ओळख पटवतील. त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी (BEO) त्याचे पुनरावलोकन करतील आणि जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर ही यादी पीएफएमएस पोर्टलवर अपलोड केली जाईल.राज्याचे प्राथमिक शिक्षण राज्यमंत्री संदीप सिंह यांनी सांगितले की, हे केवळ आर्थिक सहाय्य नसून शिक्षणात समान संधी, सन्मान आणि संवेदनशील शासन व्यवस्थेचे प्रतीक आहे. ज्या दिव्यांग लेकींची स्वप्ने त्यांच्या शारीरिक परिस्थितीपेक्षा मोठी आहेत, त्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.