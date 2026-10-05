LPG Rule: उत्तर प्रदेशमध्ये 1200 कुटुंबांचा गॅस पुरवठा रोखला; 413 कुटुंबांचे कनेक्शन तोडले, नेमकं कारण काय?

Gas Supply Disconnected: उत्तर प्रदेश सरकारने एलपीजी आणि पीएनजी गॅस कनेक्शन संदर्भात अतिशय कठोर भूमिका घेतली असून बरेली शहरात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन आणि थकबाकी न भरल्यामुळे शहरातील ५७ वसाहतींमधील सुमारे १२०० घरांचा गॅस पुरवठा थांबवण्यात आला आहे, तर ४१३ घरांचे गॅस कनेक्शन कायमस्वरूपी अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात तोडण्यात आले आहेत..ज्या घरांमध्ये अद्याप ही कारवाई झालेली नाही, त्यांना अंतिम नोटीस बजावण्यात आली असून नियमांचे पालन करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत संपताच संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करत कनेक्शन कापले जाणार आहे..PNEUMONIC PLAGUE: रशियातील लॅबमध्ये काम करणाऱ्या तरुणीचा मृत्यू; नक्की काय आहे 'न्यूमोनिक प्लेग'? जाणून घ्या कारणं आणि लक्षणं .मध्यपूर्वेतील तणावामुळे उद्भवलेल्या गॅस टंचाईनंतर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा नियम लागू केला होता, ज्यानुसार घरात पीएनजी कनेक्शन असल्यास संबंधित ग्राहकाला एलपीजी सिलिंडरचा वापर करता येणार नाही. याच निर्णयाची उत्तर प्रदेश सरकारकडून काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे.बरेलीमध्ये 'पीएनजी ३.०' या विशेष मोहिमेअंतर्गत ही धडक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेली ही मोहीम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत राबवली जाणार आहे. शहरात पीएनजीचा वापर वाढवणे आणि भविष्यातील गॅस पुरवठ्यातील अडथळे दूर करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे..७५ वर्षीय आजोबांचं नातीसोबत अश्लील वर्तन, संतापलेल्या २० वर्षीय तरुणीने आजोबांना संपवलं; क्रिकेट बॅटने डोक्यात वार करत....प्रशासनाच्या कडक कारवाईनंतरही अनेक ग्राहकांनी अद्याप एलपीजी सिलिंडर सरेंडर केलेले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी नियुक्त केले असून सीयूजीएल आणि सर्व एलपीजी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची एक विशेष समिती गठीत केली आहे..ही समिती दर मंगळवारी आढावा बैठक घेऊन मोहिमेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवत आहे. आतापर्यंत शहरातील सुमारे ५७ वसाहती पूर्णपणे 'एलपीजी मुक्त' करण्यात आल्या आहेत. आयात होणाऱ्या गॅसवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करणे आणि पीएनजीच्या सुरक्षित, अखंड वापराला चालना देणे हे या संपूर्ण मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.