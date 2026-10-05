देश

LPG Rule: उत्तर प्रदेशमध्ये 1200 कुटुंबांचा गॅस पुरवठा रोखला; 413 कुटुंबांचे कनेक्शन तोडले, नेमकं कारण काय?

UP Gas Connection Cut Bareilly: मध्यपूर्वेतील तणावामुळे उद्भवलेल्या गॅस टंचाईनंतर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा नियम लागू केला होता. त्याच निर्णयाची अंमलबजावणी उत्तर प्रदेश सरकार करीत आहे.
lpg gas

lpg gas

esakal

संतोष कानडे
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Gas Supply Disconnected: उत्तर प्रदेश सरकारने एलपीजी आणि पीएनजी गॅस कनेक्शन संदर्भात अतिशय कठोर भूमिका घेतली असून बरेली शहरात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन आणि थकबाकी न भरल्यामुळे शहरातील ५७ वसाहतींमधील सुमारे १२०० घरांचा गॅस पुरवठा थांबवण्यात आला आहे, तर ४१३ घरांचे गॅस कनेक्शन कायमस्वरूपी अथवा तात्पुरत्या स्वरूपात तोडण्यात आले आहेत.

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Uttar Pradesh
LPG booking system problems
LPG booking regulations
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