उत्तर प्रदेश : २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनात मोठे फेरबदल करण्यात आले असून, ७ अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADG) आणि ४ पोलीस आयुक्तांसह ३० वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना नवीन जबाबदारी देण्यात आली आहे..आगामी २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने राज्याच्या पोलीस प्रशासनात मोठे फेरबदल केले आहेत. राज्य सरकारने शुक्रवारी (२७ नोव्हेंबर) तब्बल ३० भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले असून, यामध्ये ७ अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADG) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा आणि ४ प्रमुख शहरांच्या पोलीस आयुक्तांचा समावेश आहे..उत्तर प्रदेश पोलिसांनी जारी केलेल्या निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, वाराणसी, प्रयागराज, गाझियाबाद आणि गौतमबुद्धनगर (नोएडा) या चार महत्त्वाच्या आयुक्तालयांचे प्रमुख बदलण्यात आले आहेत.वाराणसीचे पोलीस आयुक्त मोहित अग्रवाल यांची प्रयागराजच्या पोलीस आयुक्तपदी बदली झाली असून, ते पीयूष मोर्डिया यांची जागा घेतील; तर मोर्डिया यांची लखनौ येथे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (आस्थापना) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोणती जबाबदारी?लक्ष्मी सिंह आणि जे. रविंदर गौड यांची अदलाबदल: नोएडा (गौतमबुद्धनगर) येथे ३० नोव्हेंबर २०२२ पासून (सुमारे ४ वर्षे) पोलीस आयुक्त राहिलेल्या लक्ष्मी सिंह यांची गाझियाबादच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे; तर गाझियाबादचे पोलीस आयुक्त जे. रविंदर गौड (१५ एप्रिल २०२५ पासून कार्यरत) यांना नोएडाच्या पोलीस आयुक्तपदाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत.वाराणसीचे नवे आयुक्त: लखनौ परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक (IG) किरण एस. यांची वाराणसीच्या पोलीस आयुक्तपदी वर्णी लागली आहे.एडीजी (ADG) स्तरावरील बदल: बरेली झोनचे एडीजी रमित शर्मा यांना लखनौ झोनचे नवे एडीजी बनवण्यात आले असून, लखनौ झोनचे एडीजी प्रवीण कुमार यांची बरेली झोनचे एडीजी म्हणून बदली करण्यात आली आहे. तसेच आग्रा झोनचे एडीजी एस. के. भगत यांची लखनौ येथे बदली झाली असून, एडीजी (प्रशासन) प्रशांत कुमार यांना आग्रा झोनच्या एडीजीपदी नेमण्यात आले आहे..अयोध्या, मुरादाबादसह सहारनपूरमध्येही मोठे बदलतांत्रिक सेवा विभागाचे उपमहानिरीक्षक (DIG) आशिष तिवारी यांची सहारनपूर परिक्षेत्राच्या डीआयजीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अयोध्येचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) गौरव ग्रोव्हर यांना मुरादाबादचे नवे एसएसपी म्हणून पाठवण्यात आले असून, मुरादाबादचे एसएसपी सतपाल यांची अयोध्येच्या एसएसपीपदी बदली झाली आहे. याशिवाय राजेश कुमार श्रीवास्तव यांना गुप्तचर मुख्यालयात पोलीस अधीक्षक (SP) आणि अजित कुमार सिन्हा यांना उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (UPPCL) एसपी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.