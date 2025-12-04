Crime News: नवऱ्याला नीळ्या ड्रममध्ये मारणाऱ्या मुस्कानची इच्छा ऐकून प्रशासनही थबकलं; प्रियकराला दाखवायचा आहे नवजात मुलीचा चेहरा!

मेरठ : उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे घडलेल्या सौरभ हत्याकांडातील मुख्य आरोपी मुस्कानने आता आपल्या नवजात मुलीचा चेहरा प्रियकर साहिलला दाखवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यासाठी तिने तुरुंग प्रशासनाकडे विशेष परवानगी मागितली होती, मात्र तुरुंग नियमांनुसार कैद्यांना अशी भेट घेता येत नसल्याने प्रशासनाने नकार दिला आहे..सौरभची निर्घृण हत्यासौरभची पत्नी मुस्कान आणि तिचा प्रियकर साहिल यांनी ३ मार्च २०२५ रोजी रात्री इंदिरानगर परिसरात सौरभची निर्घृण हत्या केली होती. सौरभला झोपेची गोळी देऊन छातीत वार करून ठार मारण्यात आले. त्यानंतर मृतदेहाचे तुकडे करून निळ्या ड्रममध्ये ठेवले आणि सिमेंटने बंद करून टाकले होते. पोलिसांनी १८ मार्च रोजी हे प्रकरण उघडकीस आणले आणि दुसऱ्याच दिवशी दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली. सध्या दोघे मेरठ जिल्हा कारागृहात आहेत आणि खटला जिल्हा न्यायालयात सुरू आहे..मुस्कानला अटक झाली तेव्हा ती गर्भवतीमुस्कानला अटक झाली तेव्हा ती गर्भवती होती. २४ नोव्हेंबर रोजी मेडिकल कॉलेजाच्या वॉर्डात तिने कन्येला जन्म दिला. मुलीचे नाव राधा असे ठेवण्यात आले आहे. सध्या आई-मुलगी दोघी कारागृहातच राहत आहेत. इतर महिला कैदीही राधाची काळजी घेतात. डॉक्टरांच्या पथकाने नुकतेच तुरुंगात येऊन दोघींची तपासणी केली असून आई आणि मुलगी पूर्णपणे निरोगी असल्याचे सांगितले आहे..Pinky Kharbade Case: दुसऱ्या पतीनचं खलबत्ता घालून संपवलं, पिंकीच्या हत्येचा असा झाला उलगडा | Crime News | Sakal News.कारागृह प्रशासनाला विनंतीमुस्कानने कारागृह प्रशासनाला विनंती केली होती की, आपली मुलगी राधा ही साहिलला भेटू द्यावी आणि तिचा चेहरा दाखवावा. मात्र तुरुंग अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या भेटीला नियमात तरतूद नाही, म्हणून परवानगी देता येणार नाही. गुरुवारी होणाऱ्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी मुस्कान मुलीला सोबत आणू शकते तेव्हा साहिलला तिचा चेहरा पाहता येईल..आतापर्यंत १४ साक्षीदारांच्या साक्षी पूर्णदरम्यान, सौरभ हत्याकांडाच्या खटल्यात आतापर्यंत १४ साक्षीदारांच्या साक्षी पूर्ण झाल्या आहेत. यात पहिले तपास अधिकारी निरीक्षक करमवीर सिंह यांचाही समावेश आहे. गुरुवारी दुसरे तपास अधिकारी साक्ष देण्याची शक्यता आहे. मुख्य साक्षीदारांची संख्या जवळपास संपली असल्याने खटला लवकरच निकालापर्यंत पोहोचेल, असे मानले जात आहे..सहा महिन्यांपर्यंत पॅरोल मिळण्याची तरतूदनवीन मातेसाठी सहा महिन्यांपर्यंत पॅरोल मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र तिने अद्याप याबाबत कोणतीही याचिका दाखल केलेली नाही. तुरुंगात आल्यापासून आजपर्यंत तिच्या कुटुंबातील कुणीही तिला भेटायला आलेले नाही. त्यामुळे सध्या मुस्कान आपल्या मुलीसह कारागृहातच राहत आहे..Pune Crime : नीलेश घायवळचा नंबरकारी अजय सरवदेकडून पिस्तुलासह चारशे काडतुसे जप्त!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.