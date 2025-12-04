देश

Crime News: नवऱ्याला नीळ्या ड्रममध्ये मारणाऱ्या मुस्कानची इच्छा ऐकून प्रशासनही थबकलं; प्रियकराला दाखवायचा आहे नवजात मुलीचा चेहरा!

Meerut Murder Case : मेरठ हत्याकांडातील मुख्य आरोपी मुस्कानने नवजात मुलगी ‘राधा’ प्रियकर साहिलला दाखवण्याची विनंती केली. मात्र तुरुंग प्रशासनाने नियमांमुळे ही विनंती नाकारली.
up murder case

up murder case

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मेरठ : उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे घडलेल्या सौरभ हत्याकांडातील मुख्य आरोपी मुस्कानने आता आपल्या नवजात मुलीचा चेहरा प्रियकर साहिलला दाखवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यासाठी तिने तुरुंग प्रशासनाकडे विशेष परवानगी मागितली होती, मात्र तुरुंग नियमांनुसार कैद्यांना अशी भेट घेता येत नसल्याने प्रशासनाने नकार दिला आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime
crime news in marathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com