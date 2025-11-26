CM Yogi Adityanath: मोबाईलवर दिसणार आपले शेत आणि घर! योगी सरकार नागरिकांना देणार मोठा दिलासा

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार नागरिकांना लवकरच एक मोठी आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. लवकरच, नागरिक मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या (App) माध्यमातून आपले शेत आणि घर पाहू शकणार आहेत..महसूल परिषदेने (Revenue Council) हे मोबाईल ॲप तयार केले असून, जानेवारी महिन्यापूर्वी ते लॉन्च करण्याची तयारी सुरू आहे. परिषदेद्वारे उपग्रहाच्या (Satellite) मदतीने राज्यातील घरे आणि शेतांचे नकाशे तयार केले जात आहेत..Pune News : सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आराखडा; पहिल्या टप्प्यात ६५ गावे, ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर.विवाद कमी होणार, क्षेत्रफळ दिसणारया नकाशे तयार करण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर, नागरिक या मोबाईल ॲपवर गट क्रमांक किंवा सर्व्हे नंबर टाकून आपल्या शेत, घर, गाव किंवा गल्लीचे अचूक चित्र सहजपणे पाहू शकतील..उत्तर प्रदेशात ५७,६९४ ग्रामपंचायती आणि एक लाखांहून अधिक महसूल गावे आहेत. ॲपद्वारे नकाशे ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यावर भूखंडाचे विवाद कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, या ॲपवर प्रत्येक घर आणि शेताचा क्षेत्रफळ देखील प्रदर्शित होईल..युपीत आता खासगी औद्योगिक पार्क बनवणे झाले सोपे उत्तर प्रदेशात खासगी (Private) क्षेत्रात औद्योगिक पार्क (Industrial Park) बनवणे आता अधिक सोपे झाले आहे. सरकारने यासाठी रस्त्यांच्या रुंदीचा मानक (Standard) कमी केला आहे.अपर मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) आलोक कुमार यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. या बदलांनुसार:पूर्वी जिथे १२ मीटर रुंद रस्त्याची अट होती, ती आता कमी करून ७ मीटर करण्यात आली आहे. ७ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांच्या कडेला बनणाऱ्या खासगी औद्योगिक पार्कमध्ये केवळ 'ग्रीन' आणि 'ऑरेंज' श्रेणीतील औद्योगिक युनिट्सची स्थापना करण्याची परवानगी असेल. १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांच्या कडेला बनणाऱ्या औद्योगिक पार्कमध्ये मात्र प्रत्येक श्रेणीतील औद्योगिक युनिट्स स्थापित करता येतील..CM Yogi Adityanath: माघ मेळा २०२६ ची तयारी जोरात: १५ कोटी भाविकांसाठी योगी सरकारचा मोठा प्लॅन .प्रोत्साहन आणि विकास शुल्कया खासगी औद्योगिक पार्क्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे:• प्रोत्साहन निधी: १० ते ५० एकर जागेत खासगी औद्योगिक पार्क्सच्या अंतर्गत विकासासाठी ₹५० लाख प्रति एकर या दराने १ टक्का व्याजावर प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल.• विकास शुल्क: विकास प्राधिकरणांद्वारे अधिसूचित (Notified) क्षेत्रांमध्ये स्थापित होणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रांकडून २५ टक्के विकास शुल्क आकारले जाईल. मात्र, अधिसूचित क्षेत्रांच्या बाहेर विकास शुल्क घेतले जाणार नाही.यासोबतच, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मूल्यांकनानंतर, औद्योगिक पार्कला एक युनिट मानून मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आकारले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.