UP Police: युपी पोलिसांना मिळालं ६० हजार जवानांचं बळ! मुलींनी गाजवलं पासिंग आऊट परेड'चं मैदान, दंगलखोरांना योगींचा थेट इशारा..

उत्तर प्रदेश पोलीस दलाच्या इतिहासात आजचा दिवस सुवर्णअक्षरांनी लिहिला गेला आहे. तब्बल ६०,२४४ नवीन सिपाही आज अधिकृतपणे पोलीस दलात सामील झाले असून, यामुळे युपी पोलिसांची ताकद प्रचंड वाढली आहे. लखनौमध्ये आयोजित भव्य 'पासिंग आऊट परेड'मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या नवीन जवानांना संबोधित केले.२६ एप्रिल २०२६ रोजी उत्तर प्रदेशातील ११२ केंद्रांवर एकाच वेळी हा दीक्षांत सोहळा पार पडला. लखनौच्या मुख्य सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी खुली जिप्सीतून परेडची पाहणी केली. या सोहळ्याचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे महिला शिपायांचा असलेला मोठा सहभाग..मुलींनी गाजवलं मैदान: नेहा यादव ठरली 'बेस्ट कॅडेट'यावेळच्या प्रशिक्षणात मुलींनी मुलांच्या खांद्याला खांदा लावून कामगिरी केली आहे.रिक्रूट आरक्षी नेहा यादव हिला 'सर्वोत्कृष्ट कॅडेट' (सर्वांग सर्वोत्तम) म्हणून गौरवण्यात आले. तिला एकूण तीन पुरस्कार मिळाले. आरक्षी सोनम हिला दोन आणि रिया सिंह कुशवाहा हिला एक पुरस्कार देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.राज्याच्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात 'मिशन शक्ती' केंद्र आणि पीएसीच्या ३ महिला बटालियनची स्थापना केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अभिमानाने सांगितले..'थ्री नॉट थ्री' गेली, आता हातात 'इन्सास'!मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला आहे. जुन्या 'थ्री नॉट थ्री' रायफलच्या जागी आता नवीन शिपायांना अत्याधुनिक इन्सास (INSAS) रायफल चालवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.२०१७ पूर्वी राज्याची पोलीस प्रशिक्षण क्षमता केवळ ३ हजार होती, ती आता वाढवून ६० हजार करण्यात आली आहे. पोलीस दलाचे बजेट २०१७ च्या तुलनेत आता तीन पटीने वाढवण्यात आले आहे..'दंगे आणि कर्फ्यू आता इतिहास'आपल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर आणि गुन्हेगारांवर कडाडून टीका केली, "२०१७ पूर्वी युपीमध्ये दंगे आणि कर्फ्यू रोजचेच होते, पण आज माफिया राज पूर्णपणे संपले आहे. आता गुंडा टॅक्स किंवा अवैध वसुलीला जागा नाही."गुन्हेगारांच्या मनात पोलिसांची भीती असायला हवी आणि सर्वसामान्यांना सुरक्षित वाटायला हवे, असा मंत्र त्यांनी नवीन शिपायांना दिला. "प्रशिक्षण घेताना जेवढा जास्त घाम गाळला जातो, तेवढीच भविष्यात रक्ताचे थेंब सांडण्याची वेळ कमी येते," असे सांगत त्यांनी शिस्तीचे महत्त्व पटवून दिले..परंपरा आणि शपथपोलीस महासंचालक राजीव कृष्ण यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना स्मृतिचिन्ह प्रदान केले आणि सर्व ६०,२४४ शिपायांना कर्तव्यनिष्ठेची शपथ दिली. हे सर्व जवान आता आपापल्या जिल्ह्यांत जाऊन ड्युटी जॉइन करतील.आज झालेल्या या मेगा पासिंग आऊट परेडमुळे उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेला एक नवीन आणि तरुण ऊर्जा मिळाली आहे.