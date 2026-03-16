UP: पोलीस भरती परीक्षेत 'पंडित' शब्दावरून मोठा गदारोळ! पेपर काढणाऱ्यांवर योगी करणार थेट कारवाई

देश: उत्तर प्रदेश पोलीस भरती परीक्षेतील एका प्रश्नामुळे सुरू झालेला 'पंडित' शब्दाचा वाद आता टोकाला पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्व भरती बोर्डाच्या अध्यक्षांना कडक ताकीद दिली आहे.उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांचा आक्षेपशनिवारी झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षक (SI) भरती परीक्षेतील हिंदीच्या पेपरमध्ये एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. "संधीनुसार बदलणारा" (अवसरवादी) या शब्दासाठी पर्यायांमध्ये 'पंडित' हा शब्द देण्यात आला होता. यावरून ब्राह्मण समाजात आणि राजकीय वर्तुळात संतापाची लाट उसळली. .उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आणि अनेक आमदारांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तातडीने बैठक घेऊन कडक निर्देश दिले आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही जाती, धर्म किंवा संप्रदायाचा अपमान करणारा कोणताही प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. त्यांनी सर्व भरती बोर्डाच्या अध्यक्षांना (Chairpersons) खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत..प्रश्नपत्रिकेमध्ये कोणाच्याही श्रद्धेला किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का लागेल असे शब्द वापरणे अक्षम्य गुन्हा मानला जाईल. ज्या 'पेपर सेटर्स'नी किंवा एजन्सीने हा प्रश्न तयार केला, त्यांना तातडीने शोधून काढून 'ब्लॅकलिस्ट' मध्ये टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.आता यापुढे प्रश्नपत्रिका काढणाऱ्या एजन्सीसोबत होणाऱ्या करारात (MoU) ही अट असेल की, कोणत्याही प्रकारचा वादग्रस्त किंवा जातीवाचक शब्द वापरल्यास त्यांच्यावर मोठा दंड आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रश्नपत्रिका अंतिम करण्यापूर्वी त्याची नीट तपासणी (Screening) करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत..प्रशासनाने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या या भूमिकेमुळे सरकारी परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि सामाजिक संवेदनशीलता जपली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.