पोलिसांचा धक्कादायक कारनामा समोर; ट्रक थांबवण्यासाठी केली दगडफेक; नोकरीतून बडतर्फ करण्याची मागणी, Video व्हायरल

सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) : पोलिसांचे (Police) मुख्य कर्तव्य म्हणजे जनतेचे रक्षण करणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक वेळा हेच पोलीस नियमांचे उल्लंघन करताना दिसतात. अशीच एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे..या घटनेचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (Sonbhadra Viral Video) जोरदार व्हायरल होत असून त्यात पोलिसांनी ट्रक थांबवण्यासाठी दगडफेक केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. नागरिकांनी पोलिसांच्या या वर्तनावर कठोर टीका केली असून संबंधित पोलिसांना नोकरीतून बडतर्फ करण्याची मागणीही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या घटनेमुळे पोलिसांच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित झाली आहेत..नेमकं काय घडलं?ही घटना सोनभद्र जिल्ह्यातील रॉबर्ट्सगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. तीन ट्रक खाणीतून काढलेल्या कथित अनधिकृत मालासह जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ट्रक रोखण्यासाठी पोलिसांनी दगडफेक केली. ही घटना स्थानिकांनी आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात टिपली आणि काही वेळातच हा व्हिडिओ व्हायरल झाला..भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेतव्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर जनतेत संतापाची लाट उसळली. अनेकांनी पोलिसांवर पैसे उकळण्यासाठी वाहनं थांबवण्याचे आरोप केले. तसेच, ट्रक थांबत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. या घटनेमुळे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..चारही पोलिसांना केलं निलंबितव्हिडिओसमोर आल्यानंतर सोनभद्रचे पोलीस उपअधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी यांनी प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली. या प्रकरणात सामील असलेल्या चारही पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. सध्या प्रकरणाचा तपास सुरू असून ट्रकमधील माल काय होता आणि या संपूर्ण प्रकारामागील सत्य काय आहे, याची चौकशी केली जात आहे..