Ram Mandir Flag Hoisting : राम मंदिर ध्वजारोहणात खाकी नाही तर 'सूट-बूट'मध्ये दिसणार युपी पोलीस; का झाला हा बदल?

अयोध्या : येथे २५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रमाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आहे. या ऐतिहासिक कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह अनेक मोठे नेते आणि संत-महंत सहभागी होणार आहेत. या समारंभादरम्यान, सुरक्षा व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण बदल पाहायला मिळेल—उत्तर प्रदेश पोलीस खाकी गणवेशात (ड्रेस) नाही, तर 'सूट-बूट' मध्ये दिसणार आहेत!.राम मंदिर परिसर आणि व्हीव्हीआयपी अतिथींना उत्तम सुरक्षा आणि आदरातिथ्य देण्याच्या उद्देशाने ५०० हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे.मुख्यमंत्री योगींनी घेतला तयारीचा आढावामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी रामजन्मभूमी परिसरात जाऊन ध्वजारोहणाच्या तयारीची पाहणी केली. मुख्यमंत्री सुमारे २ तास रामजन्मभूमी परिसरात उपस्थित होते. या दरम्यान त्यांनी ध्वजारोहण कार्यक्रम आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या अयोध्या आगमनासाठी जिल्हा प्रशासन आणि श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने केलेल्या सर्व तयारीचा आढावा घेतला..सुरक्षा दलाला विशेष प्रशिक्षणया बैठकीनंतर अयोध्या पोलिसांनी एक विशेष तयारी सुरू केली आहे. युपी पोलिसांच्या सुमारे ५०० हून अधिक जवानांना रामजन्मभूमी परिसरात विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे, जे गुरुवारपासून सुरू झाले आहे. या जवानांना खास पद्धतीने प्रशिक्षित केले जात आहे, कारण ध्वजारोहण कार्यक्रमादरम्यान देशातील विशिष्ट आणि अति-विशिष्ट अतिथी एकाच ठिकाणी उपस्थित असतील..पाहुण्यांना अधिक चांगले आणि आश्वासक सुरक्षेचे वातावरण मिळावे, यासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांचे इन्स्पेक्टर, सब इन्स्पेक्टर आणि कॉन्स्टेबल यांच्यासोबत महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचीही विशेष तैनाती केली जाईल.भौगोलिक स्थिती आणि आपत्कालीन प्रशिक्षणया सर्व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण रामजन्मभूमी परिसरातच सुरू आहे. रामजन्मभूमीचे एसपी सुरक्षा बलरामा चारी दुबे यांनी सांगितले की, सर्व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची ड्रेस कोड वेगळा ठेवण्यात आला आहे, जेणेकरून ते खास दिसतील..सर्व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना रामजन्मभूमी परिसराच्या भौगोलिक स्थितीची (म्हणजेच परिसराच्या रचनेची) माहिती दिली जात आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत कसे सामोरे जावे, याचेही प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.एसपी सुरक्षा दुबे यांनी स्पष्ट केले की, 'वेगळा ड्रेस कोड' ठेवण्यामागे हाच उद्देश आहे की, पोलीस कर्मचारी अधिक प्रशिक्षित आणि प्रतिष्ठित दिसावेत, ज्यामुळे अतिथींना उत्तम सुरक्षेचा अनुभव मिळेल..