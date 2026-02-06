UP Government : सावधान! युपीत जमीन घेताय? आता 'पॅन कार्ड'शिवाय रजिस्ट्री विसरून जा; योगी सरकारचा बेनामी मालमत्तांवर सर्जिकल स्ट्राईक!

UP Land Registration New Rules : उत्तर प्रदेशात घर किंवा जमिनीची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी योगी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. आता रजिस्ट्री करण्यासाठी केवळ आधार कार्ड असून चालणार नाही, तर पॅन कार्ड (PAN Card) देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे.उत्तर प्रदेश सरकारने मालमत्तांच्या व्यवहारात होणारी आर्थिक फसवणूक आणि काळ्या पैशाचा वापर रोखण्यासाठी हा मोठा बदल केला आहे. १ फेब्रुवारी २०२६ पासून राज्यात आधार आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी आधीच अनिवार्य करण्यात आली होती, आता त्यात पॅन कार्डच्या ऑनलाइन व्हेरिफिकेशनची भर पडली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी पॅन कार्ड नसल्यास 'फॉर्म-६०' भरून रजिस्ट्री करण्याची जी सवलत होती, ती आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे..हा निर्णय घेण्यामागची मुख्य कारणेराष्ट्रीय सुरक्षा: भारत-नेपाल सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत अचानक मोठी वाढ झाली आहे. या व्यवहारांमध्ये होणारी आर्थिक अनियमितता रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.बेनामी मालमत्तांवर लगाम: पॅन कार्ड अनिवार्य केल्यामुळे व्यवहाराचा डिजिटल रेकॉर्ड राहील, ज्यामुळे बेनामी मालमत्ता आणि कर चोरी करणाऱ्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल.डिजिटल पडताळणी: राज्याच्या ऑनलाइन सॉफ्टवेअरमध्ये पॅन कार्डच्या 'रियल-टाइम' पडताळणीची सोय करण्यात आली आहे. पॅन कार्ड नसेल किंवा ते व्हेरिफाय झाले नाही, तर रजिस्ट्रीची प्रक्रिया पुढे जाणार नाही..महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा यांनी यासंदर्भात सर्व जिल्हा निबंधकांना कडक सूचना दिल्या आहेत. नवीन नियमांनुसार, खरेदीदार, विक्रेता आणि साक्षीदार या सर्वांची ओळख आता पॅन आणि आधारच्या माध्यमातून डिजिटल पद्धतीने तपासली जाईल. यामुळे मालमत्ता बाजार अधिक पारदर्शक होईल आणि फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल असा सरकारचा विश्वास आहे.जर तुम्ही उत्तर प्रदेशात जमीन किंवा घर घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमचे पॅन कार्ड अपडेटेड आणि आधारशी लिंक असल्याची खात्री करा, अन्यथा तुमची रजिस्ट्री ऐनवेळी अडकू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.