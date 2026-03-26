Ram Navami: राम नवमीला एक नाही तर चक्क दोन सार्वजनिक सुट्ट्या; योगींनी का घेतला हा निर्णय ?

उत्तर प्रदेशातील लाखो भाविक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. यंदा रामनवमीच्या तिथीबाबत असलेल्या संभ्रमामुळे आणि अयोध्यासह राज्यभरातील मंदिरांमध्ये होणारी गर्दी लक्षात घेऊन, सरकारने आता २६ आणि २७ मार्च अशा सलग दोन दिवसांच्या सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत..सरकारी कॅलेंडरनुसार, आधी केवळ गुरुवारी (२६ मार्च) रामनवमीची सुट्टी होती. मात्र, पंचांगानुसार रामनवमी नेमकी गुरुवारी साजरी करायची की शुक्रवारी, याबाबत ज्योतिषाचार्यांमध्ये मतभेद होते. अखेर, जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही दिवशी सुट्टी देण्याचे आदेश दिले आहेत..सलग दोन दिवस सुट्टी देण्यामागची कारणेकाही पंडितांच्या मते रामनवमी २६ मार्चला आहे, तर काहींच्या मते २७ मार्चला मध्यान्ह व्यापिनी नवमी येत आहे. या गोंधळामुळे भाविकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून दोन्ही दिवस सुट्टी जाहीर केली. अयोध्या, मथुरा आणि वाराणसी यांसारख्या धार्मिक स्थळांवर रामनवमीनिमित्त लाखो भाविक येतात. अतिरिक्त सुट्टीमुळे वाहतूक व्यवस्था (Traffic), सुरक्षा आणि गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे प्रशासनाला सोपे जाईल..सचिवालय संगणक सहाय्यक आणि पुनरावलोकन अधिकारी संघाने २७ मार्चला सुट्टी देण्याची मागणी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केली होती. कर्मचारी नेत्यांनी (सौरभ सिंह, संजीव सिन्हा इ.) या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत..प्रशासकीय तयारी आणि सुरक्षामुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे आता:१. वाहतूक नियंत्रण: सलग दोन दिवस सुट्टी असल्याने पर्यटकांची आणि भाविकांची ये-जा विभागली जाईल, ज्यामुळे महामार्गांवर जाम होणार नाही.२. दर्शन व्यवस्था: अयोध्येतील राम मंदिरात 'सूर्य टिळक' सोहळा पाहण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांना दर्शनासाठी अधिक वेळ मिळेल.३. कायदा सुव्यवस्था: पोलीस दलाला दोन्ही दिवस सतर्क राहून सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यास मदत होईल..राज्य सरकारची मोठी घोषणा! २६ आणि २७ मार्चला रामनवमीनिमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर; पण कुणाला? जाणून घ्या....आस्थेचा सन्मानयोगी आदित्यनाथ यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला 'आस्थेचा सन्मान' म्हणून पाहिले जात आहे. उत्तर प्रदेशात पहिल्यांदाच रामनवमीनिमित्त अशा प्रकारे दोन दिवसांची सुट्टी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे सण साजरा करण्यासाठी कुटुंबांना पुरेसा वेळ मिळणार आहे. उत्तर प्रदेशात रामनवमीचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून, उद्या २७ मार्चलाही सुट्टी असल्याने भाविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.