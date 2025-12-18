देश

CM Yogi Adityanath: युपीमधील ग्रामीण महिला होणार 'बिझनेस वुमन'! योगी सरकारचा महिला सक्षमीकरणासाठी मोठा पुढाकार

Yogi Government Initiative for Rural Women: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी आणि आधुनिक उद्योजक बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी आणि आधुनिक उद्योजक बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. आज, १८ डिसेंबर २०२५ रोजी, लखनऊमधील इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे एका भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

