CM Yogi Adityanath: युपीमधील ग्रामीण महिला होणार 'बिझनेस वुमन'! योगी सरकारचा महिला सक्षमीकरणासाठी मोठा पुढाकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी आणि आधुनिक उद्योजक बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. आज, १८ डिसेंबर २०२५ रोजी, लखनऊमधील इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे एका भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे..या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण महिलांना केवळ 'कामगार' म्हणून न ठेवता त्यांना यशस्वी 'बिझनेस वुमन' म्हणून ओळख मिळवून देणे हा आहे..कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये आणि उपक्रमउत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांतील महिला उद्योजक या व्यासपीठावर एकत्र येणार आहेत. देश-विदेशातील तज्ज्ञ महिलांना बिझनेस स्किल्स, मार्केट आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे धडे देतील. महिलांना त्यांच्या पारंपरिक कामांच्या पलीकडे जाऊन आधुनिक व्यवसायाचे प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून त्यांची उत्पादने जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचू शकतील..तीन महत्त्वाच्या स्तंभांवर लक्ष (Focus Areas)योगी सरकार महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी तीन प्रमुख गोष्टींवर भर देत आहे: १. तंत्रज्ञान (Technology): उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि मार्केटिंगसाठी डिजिटल साधनांचा वापर करणे. २. बाजारपेठ (Market Readiness): स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणे. ३. अर्थसाहाय्य (Finance): सुलभ कर्ज आणि सरकारी योजनांच्या माध्यमातून व्यवसायासाठी भांडवल उपलब्ध करून देणे..ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार नवी गतीग्रामीण आजीविका मिशनच्या संचालिका दीपा रंजन यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता ग्रामीण महिला राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण करत आहेत.."आगामी काळात ग्रामीण महिला केवळ श्रमीक न राहता, त्या स्वतःचे उद्योग चालवतील आणि गावाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देतील." या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचा आत्मविश्वास वाढणार असून, त्यांच्या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे..