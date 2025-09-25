UP Scholarship 2024: नवरात्रीत विद्यार्थ्यांना मिळणार दिवाळी गिफ्ट ; योगी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

देश

Yogi Government’s Historic Scholarship Decision: इतिहासात पहिल्यांदा सप्टेंबरमध्ये सुरू होणार शिष्यवृत्ती प्रक्रिया; ७० लाख विद्यार्थ्यांना लाभ
दिवाळी जवळ येत असतानाच, उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यंदा नवरात्रीतच शालेय विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणार आहेत. नववी-दहावी आणि अकरावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देण्याची सुरुवात २६ सप्टेंबरपासून केली जाईल. ही एक ऐतिहासिक घटना आहे, कारण आतापर्यंत फेब्रुवारी-मार्चमध्ये सुरू होणारी ही प्रक्रिया पहिल्यांदाच सप्टेंबरमध्ये सुरू होत आहे.

