UP Scholarship 2024: नवरात्रीत विद्यार्थ्यांना मिळणार दिवाळी गिफ्ट ; योगी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

दिवाळी जवळ येत असतानाच, उत्तर प्रदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यंदा नवरात्रीतच शालेय विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणार आहेत. नववी-दहावी आणि अकरावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देण्याची सुरुवात २६ सप्टेंबरपासून केली जाईल. ही एक ऐतिहासिक घटना आहे, कारण आतापर्यंत फेब्रुवारी-मार्चमध्ये सुरू होणारी ही प्रक्रिया पहिल्यांदाच सप्टेंबरमध्ये सुरू होत आहे..लवकर स्कॉलरशिप देण्यामागचे कारणसरकारच्या या निर्णयामागे एक मोठा उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळावी, जेणेकरून त्यांना शिक्षणात कोणतीही अडचण येणार नाही. मागासवर्गीय कल्याण, अल्पसंख्याक कल्याण आणि समाज कल्याण या तिन्ही विभागांनी एकत्र येऊन ही योजना तयार केली आहे. पूर्वी २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीच्या दिवशी पहिल्या टप्प्यात स्कॉलरशिप देण्याचे ठरले होते, पण आता ही तारीख पुढे सरकवून २६ सप्टेंबर करण्यात आली आहे. .जवळपास ४ लाख विद्यार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभमागासवर्गीय कल्याण राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात एकूण ३,९५,६४६ विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप दिली जाईल. यामध्ये २,६०,६४६ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. उर्वरित विद्यार्थी अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक आणि गरीब सवर्ण गटातील आहेत. ही संख्या अजून वाढू शकते.लखनऊ येथील इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतः दीड हजार विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देऊन या योजनेची सुरुवात करतील. या वेळी अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर आणि इतर मंत्रीही उपस्थित राहतील..७० लाख विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्टमंत्री महोदयांनी सांगितले की, स्कॉलरशिपच्या नियमांमध्ये बदल करून ती लवकर दिली जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्याचा वेळेवर फायदा मिळेल. ही एक प्रकारे विद्यार्थ्यांसाठी दिवाळीची भेटच असेल.दुसऱ्या टप्प्यात, ३१ डिसेंबरपर्यंत उर्वरित सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपची रक्कम दिली जाईल. मागच्या वर्षी सुमारे ५९ लाख विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळाली होती, पण या वर्षी ही संख्या ७० लाखांपेक्षा जास्त होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. सरकार सतत स्कॉलरशिपचा विस्तार करत आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत मिळेल.