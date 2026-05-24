उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने राज्यातील वंचित आणि विशेष गरजा असलेल्या घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी एक अत्यंत कौतुकास्पद आणि संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व अल्पमुदतीच्या कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये (Short Term Skill Training Programs) आता दिव्यांग व्यक्तींसाठी ५ टक्के जागा अनिवार्यपणे राखीव ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे..यासोबतच, समाजातील अत्यंत उपेक्षित आणि संकटांना तोंड देणाऱ्या अॅसिड हल्ला पीडित महिलांना (Acid Attack Victims) या प्रशिक्षणात आणि नोंदणीमध्ये विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. ही योजना केवळ नोकरी मिळवून देण्यापुरती मर्यादित नसून, या घटकांना समाजात सन्मानाचे स्थान आणि आत्मनिर्भरता मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे..'उत्तर प्रदेश कौशल्य विकास मिशन'च्या (Uttar Pradesh Skill Development Mission) अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या सर्व कोर्सेसच्या प्रत्येक बॅचमध्ये आता ५ टक्के जागा दिव्यांगांसाठी सुरक्षित असतील.राज्याचे व्यावसायिक शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल यांनी सांगितले की, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय 'दिव्यांगजन हक्क कायदा २०१६' च्या तरतुदींनुसार घेण्यात आला आहे. या नियमाची अंमलबजावणी आता नवीन आर्थिक वर्षापासून सक्तीची करण्यात आली आहे..या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अॅसिड हल्ला पीडित महिलांचा यामध्ये केलेला विशेष समावेश! सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अॅसिड हल्ला पीडित महिलांना दिव्यांग श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले गेल्यामुळे त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण योजनांमध्ये सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. जर एखादी अॅसिड हल्ला पीडित महिला प्रशिक्षण घेण्यास पात्र आणि इच्छुक असेल, तर तिची नोंदणी प्राधान्य तत्त्वावर केली जाईल. हे प्रशिक्षण या महिलांना केवळ रोजगाराचे साधन बनणार नाही, तर त्यांच्या हरवलेला आत्मविश्वास आणि समाजात एक नवी ओळख निर्माण करण्यासाठी एक भक्कम माध्यम ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे..कौशल्य विकास मिशनचे संचालक पुलकित खरे यांच्या पुढाकाराने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या 'जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापन युनिट्स'ना (DPMU) या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. वित्तीय वर्ष २०२६-२७ मध्ये तयार होणाऱ्या सर्व प्रशिक्षण बॅचेसमध्ये या राखीव जागांवर पात्र लाभार्थ्यांची निवड सुनिश्चित करण्यास सांगण्यात आले आहे. योजना तळागाळातील गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महिला कल्याण विभाग आणि बालविकास व पुष्टाहार विभागाच्या जिल्हा प्रोबेशन अधिकाऱ्यांशी थेट समन्वय साधला जाणार आहे, जेणेकरून जिल्हावार अशा महिलांची अचूक माहिती गोळा करून त्यांना या योजनेचा थेट लाभ देता येईल..आज देखील या निर्णयाचे सामाजिक स्तरातून मोठे स्वागत होत आहे. कौशल्य विकासाचे उद्दिष्ट केवळ नोकरी देणे नसून समाज घटकांना सन्मानजनक जीवन जगता यावे हेच आहे, असे मंत्री कपिल देव अग्रवाल यांनी अधोरेखित केले आहे. दीर्घकाळापासून रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या दिव्यांगांना आणि अॅसिड हल्ला पीडित महिलांना यामुळे एक नवी दिशा मिळणार असून, ही योजना सामाजिक परिवर्तनासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे.