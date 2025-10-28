UP Encounter: योगींच्या पोलिसांनी एका शहरात केले डबल एनकाऊंटर! तिघांच्या पायाला गोळी; गुन्हेगारीचा मोठा इतिहास!

उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यात काल रात्री उशिरा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी—कोतवाली देहात आणि मोतिगरपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत—पोलिसांची गुंडांशी जोरदार चकमक झाली. या चकमकीत तीन गुंडांच्या पायाला पोलिसांची गोळी लागल्याने ते जखमी झाले. जखमी गुंडांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या दोन्ही पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत झालेल्या कारवाईत एकूण ५ गुंडांना अटक करण्यात आली आहे..पहिली चकमक: कोतवाली देहातकोतवाली देहात पोलीस ठाण्याचे पथक रात्री उशिरा सुलतानपूर-वाराणसी महामार्गावरील पखरौली रेल्वे क्रॉसिंगजवळ संशयित व्यक्तींची तपासणी करत होते. त्याच वेळी, एकाच दुचाकीवर (बाइकवर) तीन संशयित व्यक्ती येताना दिसले. पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी पळून जाण्यास सुरुवात केली..पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग सुरू केला असता, थोड्या पुढे जाऊन त्यांची दुचाकी घसरली आणि गुंड खाली पडले. त्यापैकी एका गुंडाने थेट पोलीस पथकावर गोळीबार सुरू केला. पोलिसांनीही जशास तसे उत्तर दिले, ज्यात मुकेश नावाच्या संशयित गुंडाच्या पायाला गोळी लागली आणि तो जखमी होऊन खाली पडला. पोलिसांनी जखमी मुकेशसह लालू आणि राज उर्फ छोटू या तिघांनाही जागेवरच पकडले..गुन्हेगारी रेकॉर्ड: अटक केलेल्या मुकेश आणि लालू यांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड मोठे आहे. त्यांच्यावर चोरी, आर्म्स ॲक्ट आणि गँगस्टर ॲक्टसह अनेक गंभीर कलमांखाली विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल आहेत. हे तिघेही आंबेडकरनगर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत..दुसरी चकमक: मोतिगरपूरदुसरी घटना मोतिगरपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. रात्री उशिरा पोलीस बेलवारी गावाजवळील वळणावर गस्त घालत होते. यावेळी लम्भुआकडून एका दुचाकीवर तीन संशयित व्यक्ती येताना दिसले. पोलिसांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करताच त्यांनी पळ काढला..पाठलाग झाल्यावर दुचाकीवरून खाली उतरलेल्या दोन गुंडांनी पोलिसांवर गोळीबार केला. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात या दोन्ही गुंडांच्या पायाला गोळी लागली. जखमी झालेल्या गुंडांची नावे नीरज लोना उर्फ जेलर आणि समीर उर्फ समर लोना अशी आहेत. हे दोघेही आंबेडकरनगरचे रहिवासी आहेत..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.गुन्हेगारी रेकॉर्ड: सुलतानपूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक केलेला गुंड नीरज लोना उर्फ जेलर याचा मोठा गुन्हेगारी इतिहास असून, त्याच्यावर आंबेडकरनगर आणि अमेठीमध्ये अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तसेच, समीर उर्फ समर लोना याच्यावरही आजमगढ, सुलतानपूर आणि आंबेडकरनगरमध्ये चोरी, पॉक्सो ॲक्ट आणि इतर संबंधित कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.