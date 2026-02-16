UP: योगींच्या राज्यात 'युनानी' क्रांती! नवीन मेडिकल कॉलेज आणि दवाखाने उघडणार; मंत्री दानिश अंसारी यांची घोषणा

उत्तर प्रदेशात आता आधुनिक वैद्यकशास्त्रासोबतच पारंपारिक 'युनानी' उपचार पद्धतीलाही चांगले दिवस येणार आहेत. योगी सरकारने राज्यात नवीन युनानी मेडिकल कॉलेज आणि दवाखाने सुरू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री दानिश आझाद अंसारी यांनी रविवारी लखनौमध्ये ही महत्त्वाची घोषणा केली..लखनौमधील कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित 'नॅशनल युनानी डॉक्टर्स वेल्फेअर असोसिएशन'च्या परिषदेत मंत्र्यांनी युनानी औषधोपचारांचा विस्तार करण्याचे आश्वासन दिले. प्रसिद्ध स्वातंत्र्यसैनिक हकीम अजमल खान यांच्या जयंतीनिमित्त (युनानी दिवस) हा कार्यक्रम पार पडला. या वेळी युनानी डॉक्टरांनी सरकारकडे 'युनानी एम्स' (Unani AIIMS) सुरू करण्याची मागणीही लावून धरली आहे..Medical Tourism : १६५ वर्षांची वैद्यकीय परंपरा; आता सांगली-मिरज जागतिक मेडिकल हब होणार का?.कॅन्सर उपचारात युनानीचा वापरया परिषदेत तज्ज्ञांनी एक अतिशय महत्त्वाची माहिती दिली. पुणे आणि लखनौमधील डॉक्टरांच्या मते, आधुनिक वैद्यकशास्त्रासह (Allopathy) युनानी उपचारांची जोड दिल्यास कॅन्सर सारख्या गंभीर आजाराच्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळतो. भविष्यात कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये 'टार्गेटेड थेरपी' आणि 'युनानी' यांच्या समन्वयावर संशोधन करण्याची गरजही यावेळी व्यक्त करण्यात आली..प्रयागराजचे कॉलेज होणार 'वर्ल्ड क्लास'प्रयागराजमधील हिम्मतगंज येथे असलेले १२५ वर्षे जुने 'राजकीय युनानी मेडिकल कॉलेज' आता जागतिक स्तरावर चमकणार आहे. या कॉलेजला 'सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन' बनवण्यासाठी ४० एकर जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे.या १४८ खाटांच्या रुग्णालयात दररोज ५०० ते ६०० रुग्ण येतात. येथे लिव्हर, हृदय, त्वचा, दमा, मधुमेह आणि सांधेदुखीवर प्रभावी उपचार केले जातात. हे कॉलेज सध्या राष्ट्रीय स्तरावर आठव्या क्रमांकावर असून त्याला 'बी ग्रेड' प्राप्त आहे. आता त्याला जागतिक दर्जा देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत..Medical Tourism : १६५ वर्षांची वैद्यकीय परंपरा; आता सांगली-मिरज जागतिक मेडिकल हब होणार का?.प्रमुख मागण्या काय आहेत?युनानी डॉक्टरांनी सरकारकडे काही विशेष मागण्या केल्या आहेत:१. बरेली येथील नवीन युनानी कॉलेजला 'हकीम अजमल खान' यांचे नाव देण्यात यावे.२. आणीबाणीच्या काळात युनानी डॉक्टरांना 'आयव्ही फ्लुइड थेरपी' (IV Fluid) वापरण्याचा अधिकार मिळावा.३. रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत आणि डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा व्हावी.योगी सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना कमी खर्चात आणि नैसर्गिक पद्धतीने उपचार मिळणे सोपे होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.