UP Urban Development: युपीमध्ये 'या' लोकांसाठी सरकार देणार 'रेड कार्पेट वेलकम', बांधकाम नियमांमध्ये मोठे बदल

लखनऊ: उत्तर प्रदेशातील शहरी भागांमध्ये बांधकाम आणि व्यवसायाच्या संधी वाढवण्यासाठी योगी सरकारने नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या बदलांमुळे शहरातील रहिवासी आणि लहान व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..आवास आणि शहरी नियोजन विभागाने शहरातील रुंद रस्त्यांवर आता राहण्याच्या घरांसोबत दुकानं (व्यावसायिक बांधकाम) बांधण्याचीही सुविधा देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. योगी मंत्रिमंडळाने गेल्या जुलै महिन्यातच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती..Narendra Modi: भारतीय बंदरांची जगात दणक्यात एन्ट्री! मोदींच्या भाषणात सागरी क्रांतीचा उल्लेख, भारत जागतिक मेरीटाईम हब बनणार.नकाशा मंजुरीची अट रद्दनवीन आदेशानुसार, १०० चौरस मीटरचे निवासी (Residential) आणि ३० चौरस मीटरचे व्यावसायिक (Commercial) भूखंडांवर बांधकाम करण्यासाठी नकाशा मंजूर करून घेण्याची सक्ती आता संपुष्टात आणली आहे. तसेच, १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतींमध्ये बनलेल्या बेसमेंटची (Basement) कंपाऊंडिंग (जुने बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया) केली जाणार नाही..व्यावसायिक बांधकामासाठी रस्त्याची अटबदललेल्या व्यवस्थेनुसार, कोणत्या रस्त्यांवर निवासी बांधकामासोबत व्यावसायिक बांधकाम करता येईल, यासाठी रस्त्यांची रुंदी निश्चित करण्यात आली आहे: मोठी शहरे (१० लाखांहून अधिक लोकसंख्या): येथे २४ मीटर रुंद रस्त्यावर परवानगी मिळेल. छोटी शहरे: येथे १८ मीटर रुंद रस्त्यावर व्यावसायिक बांधकामाला परवानगी असेल..याशिवाय, ५०० चौरस मीटरच्या निवासी आणि २०० चौरस मीटरच्या व्यावसायिक भूखंडांसाठी ऑनलाइन अर्ज केल्यास, नकाशा 'विश्वासाच्या आधारावर' (Trust Based) स्वत:हून मंजूर मानला जाईल..पेट्रोल पंप आणि पोर्चसाठी नियम शिथिलपेट्रोल पंप: अनिर्मित (Un-developed) क्षेत्रांमध्ये १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर पेट्रोल पंप उघडण्याची परवानगी दिली जाईल. पूर्वी यासाठी रस्त्याची किमान रुंदी २४ मीटर असणे आवश्यक होते. पोर्च/पोर्टिको: इमारतींमध्ये आता पोर्च (Porch) आणि पोर्टिको मोठे बांधता येतील. पूर्वी ३ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर पोर्चचा आकार ६x३ मीटरपर्यंत ठेवता येत होता, जो आता ८x४ मीटरपर्यंत वाढवता येईल..मंगल कार्यालयांसाठी (बारात घर) पार्किंग बंधनकारकनवीन नियमानुसार, मंगल कार्यालयांमध्ये (बारात घर) आता पार्किंगची सुविधा देणे अनिवार्य असणार आहे. मानक: २५,००० लोकांसाठी एक मंगल कार्यालय हे मानक निश्चित केले आहे. जागेची अट: मंगल कार्यालयात ७५० चौरस मीटरचे पक्के बांधकाम असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, १००० ते ३००० चौरस मीटरपर्यंत 'अनिर्मित क्षेत्र' (Un-developed Area) ठेवणेही बंधनकारक असेल. या जागेचा वापर पार्किंग आणि लॉन (Lawn) साठी केला जाईल..Satyacha Morcha: मुंबई पोलीस अॅक्शन मोडवर! 'सत्याचा मोर्चा'पूर्वी वाहतूक निर्बंध आणि सुरक्षितता सल्लागार जारी.हॉटेल उद्योगाला पार्किंगमध्ये दिलासाहॉटेल उद्योगाला पार्किंगच्या नियमात दिलासा देण्यात आला आहे. पूर्वी प्रति १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावर १.५ पार्किंगची व्यवस्था करावी लागत होती, ती आता कमी करून १.२५ करण्यात आली आहे. या सर्व बदलांमुळे शहरवासीयांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील आणि शहरांमध्ये व्यावसायिक गतिविधींना प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.