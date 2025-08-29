Mobile Phones Ban For Minors : मोबाईलमुळे मुली बिघडल्या, पालकांनी लक्ष ठेवायला हवं; महिला आयोगाच्या सदस्याचे विधान

अठरा वर्षांखालील मुलींना मोबाईल देणे चुकीचे आहे, मोबाईल फोन मुलींसाठी विषासारखे काम करत आहे. त्यामुळे मुले आणि मुली देखील बिघडत आहे. यावर पूर्ण बंदी घालायला हवी असे विधान उत्तरप्रदेशातील महिला आयोगाच्या सदस्या मीनाक्षी भराला यांनी केले आहे. .मीनाक्षी भराला यांनी बागपतमधील खिंडोडा गावातून बेपत्ता झालेल्या एका मुलीच्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी आल्यावर हे सांगितले. त्यांनी सांगितले की १८ वर्षांखालील मुलींसाठी मोबाईल बाळगण्यावर पूर्ण बंदी घालावी. कुटुंबाने मुलींच्या मोबाईल फोन वापरण्यावर लक्ष ठेवावे..मुलींच्या मोबाईल वापरण्यावर बंदी घालावीमोबाईल फोनमुळे १८ वर्षांचे मुले आणि मुली बिघडत आहेत. आजकाल मुलींचे व्हिडिओ आणि ऑडिओ सतत व्हायरल होत आहेत, ज्यामुळे अनेक मुली आत्महत्येसारखे पाऊल उचलण्यास भाग पाडल्या जातात. अनेकदा मुले व्हिडिओ बनवतात आणि मुलींना ब्लॅकमेल करतात..मीनाक्षी भराला म्हणाल्या की आज आपल्याला बेपत्ता मुलगी शोधण्यासाठी धरणे आंदोलन करावे लागते. हे दुर्दैवी आहे आणि तेही भाजप सरकारमध्ये. याचा अर्थ कुठेतरी काहीतरी गडबड आहे. त्यांनी असेही म्हटले की मेरठमध्ये अनेक मृतदेह कालव्यात तरंगतात. काही बाहेर काढले जातात तर काही तसेच पुढे वाहून जातात. हे कोणाला माहित नाही. .भराला यांनी ब्लॅकमेलिंग आणि ऑनर किलिंगचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की बागपतमध्ये बहुतेक मुलींना ब्लॅकमेलिंगच्या भीतीने घरातून पळून जाण्यास भाग पाडले जात आहे. ज्यामुळे त्या मानसिक तणावाच्या बळी पडत आहेत आणि अनेक प्रकरणांमध्ये मुली आत्महत्या देखील करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.