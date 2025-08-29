देश

Mobile Phones Ban For Minors : मोबाईलमुळे मुली बिघडल्या, पालकांनी लक्ष ठेवायला हवं; महिला आयोगाच्या सदस्याचे विधान

Mobile Phones Ban : मीनाक्षी भराला यांनी बागपतमधील खिंडोडा गावातून बेपत्ता झालेल्या एका मुलीच्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी आल्यावर हे सांगितले. त्यांनी सांगितले की १८ वर्षांखालील मुलींसाठी मोबाईल बाळगण्यावर पूर्ण बंदी घालावी. कुटुंबाने मुलींच्या मोबाईल फोन वापरण्यावर लक्ष ठेवावे
UP Women Commission member Meenakshi Bharala addressing the media after visiting the family of a missing girl in Baghpat, stressing the need for a mobile ban for under-18 girls.
Yashwant Kshirsagar
अठरा वर्षांखालील मुलींना मोबाईल देणे चुकीचे आहे, मोबाईल फोन मुलींसाठी विषासारखे काम करत आहे. त्यामुळे मुले आणि मुली देखील बिघडत आहे. यावर पूर्ण बंदी घालायला हवी असे विधान उत्तरप्रदेशातील महिला आयोगाच्या सदस्या मीनाक्षी भराला यांनी केले आहे.

