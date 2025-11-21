देश

Mission Shakti Scheme: आयआयटीएफमध्ये युपीच्या महिला उद्योजिकांची चमक: ODOP मध्ये ६०% सहभाग, योगी सरकारच्या धोरणांचा मोठा परिणाम

UP Women Shine at IITF 2025: उत्तर प्रदेशातील महिला उद्योजिकांचा IITF मध्ये विक्रमी सहभाग; ODOP योजनेने आर्थिक सक्षमीकरण साधले. सरकारच्या योजनांनी महिलांना आत्मनिर्भरतेचा नवा मार्ग दिला.
Mission Shakti Scheme

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशला "उत्तम प्रदेश" बनवण्याच्या दिशेने योगी सरकारची सर्वसमावेशक धोरणे आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपला प्रभाव दाखवत आहेत. याचा स्पष्ट पुरावा आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यात (IITF) पाहायला मिळाला, जिथे उत्तर प्रदेशातील महिलांचा विक्रमी सहभाग नोंदवला गेला.

