CM Yogi Adityanath: सीएम योगींचा मोठा निर्णय: 'नारी शक्ती'ला मिळाले 'कवच', स्वतःच्या अटींवर नाइट ड्यूटी आणि दुप्पट मजुरीचा अधिकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेशातील (UP) योगी सरकारने घेतलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी महिलांना आणि सुमारे ५ कोटींहून अधिक कुटुंबांना मोठी चिंतामुक्तता मिळाली आहे..आता नोकरीसाठी घराबाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक मुलीला आणि महिलेला घर ते ऑफिसपर्यंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्वात मोठे सुरक्षा कवच दिले आहे. नाइट शिफ्टमध्ये काम करण्याचा महिलांचा हा अधिकार अनेक अर्थांनी सकारात्मक आणि ठोस पाऊल आहे..ZP Election: आरक्षणामुळे 'सूनबाई' उमेदवार झाल्या, पण सत्तेचा दोर अजूनही पुरुषांच्या हातात. महिला सशक्तीकरण की राजकीय मुखवटा?.स्वतःच्या अटींवर नाइट ड्यूटी आणि दुप्पट मजुरीचा अधिकारयोगी सरकारच्या निर्णयानुसार, आता नाइट शिफ्टमध्ये म्हणजे संध्याकाळी ७ ते सकाळी ६ पर्यंत काम करण्यासाठी संबंधित महिलेची लेखी संमती घेणे कारखान्यांना अनिवार्य आहे. महिला संमती देतील तेव्हाच त्यांना नाइट शिफ्टमध्ये काम दिले जाईल..याशिवाय, खालील सुरक्षा सुविधा अनिवार्य केल्या आहेत:• सुरक्षा व्यवस्था: कारखान्यांमध्ये सुरक्षा, आरोग्य आणि वाहतूक सुविधा, तसेच सीसीटीव्ही पाळत (CCTV Monitoring) आणि सुरक्षा रक्षकांची (Security Guards) नेमणूक अनिवार्य.• कामाचे नियम: महिला कर्मचाऱ्यांच्या लेखी संमतीने सलग ६ तासांपर्यंत कामात कोणताही ब्रेक (अंतराल) न घेता काम करण्याची मुभा.• ओव्हरटाईम आणि मजुरी: ओव्हरटाईम करण्याची मर्यादा ७५ तासांवरून १४४ तास प्रति तिमाही (Per Quarter) करण्यात आली आहे. या ओव्हरटाईमचे भुगतान दुप्पट मजुरी दराने केले जाईल..या निर्णयामुळे महिलांना नाइट शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी पूर्ण सुरक्षा आणि दुप्पट मजुरी मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या करिअरमधील आत्मविश्वास वाढेल..समान संधीयोगी सरकारने श्रम व्यवस्थेत केलेले हे ऐतिहासिक संशोधन महिलांसाठी समानतेची संधी घेऊन आले आहे. कॉर्पोरेटपासून कारखान्यांपर्यंत प्रत्येक स्तरावर काम करणाऱ्या महिला कायदेशीर तरतुदी आणि प्रशासकीय धोरणांतर्गत सुरक्षितपणे काम करू शकतील.सीएम योगींसारख्या कडक प्रतिमेच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे कार्यस्थळी सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबन असे वातावरण निर्माण झाले आहे, जे देशातील इतर राज्यांसाठी एक आदर्श ठरणार आहे..धोकादायक उद्योगांमध्येही महिलांची भागीदारीज्या लोकांना महिलांना कमकुवत समजतात किंवा त्या धोका (Risk) घेऊ शकत नाहीत असे वाटते, त्यांना या निर्णयाने चोख प्रत्युत्तर मिळाले आहे. आता महिलांना त्यांच्या क्षमतेनुसार सर्व २९ श्रेणींच्या धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करण्याची परवानगी मिळाली आहे. यापूर्वी महिलांना केवळ १२ धोकादायक श्रेणीतील कामे करण्याची मर्यादित सूट होती. मुळे महिलांना त्यांच्या करिअरला नवी दिशा आणि चांगली भरारी घेण्याची संधी मिळाली आहे..न्याय व्यवस्थेत युपीचा दबदबामहिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई करण्यात उत्तर प्रदेश देशात अग्रस्थानी आहे. राज्यातील महिला गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धी दर तब्बल 71 टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी असलेल्या 18 टक्क्यांपेक्षा अनेक पटीने जास्त आहे. याच तुलनेत राजस्थानमध्ये दोषसिद्धी दर 37.2 टक्के, महाराष्ट्रात 11.2 टक्के आणि पश्चिम बंगालमध्ये 8.9 टक्के आहे. २०२२ मध्ये महिलांशी संबंधित ३७,५५१ प्रकरणांपैकी १३,०९९ प्रकरणांमध्ये केवळ उत्तर प्रदेशात शिक्षा झाली आहे..कारखान्यापासून पोलीस स्टेशनपर्यंत 'महिला केंद्रित' व्यवस्थायोगी सरकारने महिलांसाठी सुरक्षिततेचे चौफेर वातावरण निर्माण केले आहे:• महिला पोलीस दल: ४४,१७७ महिला पोलीस कर्मचारी तैनात, जे देशातील सर्वात मोठे महिला पोलीस दल आहे.• हेल्पलाईन्स: महिला पॉवर लाइन १०९० आणि हेल्पलाइन ११२ चे केंद्रीकृत (Centrlaised) संचालन.• एंटी रोमियो स्क्वॉड: १६९४ अँटी रोमियो स्क्वॉड (Anti Romeo Squads) निरंतर सक्रिय आहेत.• सुरक्षित शहरे: 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' १७ विभागीय मुख्यालयांमध्ये लागू, ज्यात पाळत (Servillence), स्मार्ट स्ट्रीट लाईटिंगचा समावेश आहे.• महिला बीट प्रणाली: ९१७२ स्वतंत्र महिला बीट प्रणाली कार्यरत, प्रत्येक बीटवर महिला पोलीस तैनात आहेत..आता महिलासुद्धा बिनधास्त रात्रपाळी करू शकतात! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पाहा संपूर्ण नियमावली.महिला केवळ आरक्षणाच्याच नाही, तर समान संधीच्याही हक्कदार आहेत, आणि जेव्हा जेव्हा त्यांना समान संधी मिळाली आहे, तेव्हा त्यांनी प्रत्येक संकटाला सुवर्ण संधीत बदलून राज्य आणि राष्ट्राचा गौरव वाढवला आहे, असे या धोरणातून दिसून येते..