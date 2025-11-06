देश

UP Police : युपीत माफियांच्या पाठोपाठ आता गँगस्टर पोलिसांच्या निशाण्यावर; १०० हून अधिक गुन्हेगारांची यादी तयार, होणार मालमत्ता जप्त!

UP Govt Gears Up for Strict Action Against Gangsters : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने १०० हून अधिक सक्रिय गँगस्टरची यादी तयार केली असून, या कारवाईतून वाचलेल्या आणि नागरिकांचे अब्जावधी रुपये हडपून फरार झालेल्या कंपन्यांच्या संचालकांसह या गँगस्टरची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे.
SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Police Target Over 100 Active Gangsters for Asset Seizure : उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहे. माफियांच्या विरोधात मोठी मोहीम यशस्वी झाल्यानंतर आता गँगस्टरवर (Gangsters) कडक कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. युपी पोलिसांनी १०० हून अधिक सक्रिय गँगस्टरची यादी तयार केली असून, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे.

police
pune
crime
police investigation
Yogi government
Government

