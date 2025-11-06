UP Police : युपीत माफियांच्या पाठोपाठ आता गँगस्टर पोलिसांच्या निशाण्यावर; १०० हून अधिक गुन्हेगारांची यादी तयार, होणार मालमत्ता जप्त!

Police Target Over 100 Active Gangsters for Asset Seizure : उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहे. माफियांच्या विरोधात मोठी मोहीम यशस्वी झाल्यानंतर आता गँगस्टरवर (Gangsters) कडक कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. युपी पोलिसांनी १०० हून अधिक सक्रिय गँगस्टरची यादी तयार केली असून, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे..बचावलेल्या गँगस्टरवर कारवाईची तयारीगेल्या काही वर्षांत झालेल्या मोठ्या कारवाईदरम्यान मुख्तार, अतीक, बजरंगी गिरोह आणि इतर माफियांचे अनेक साथीदार कारवाईतून वाचले होते. आता जिल्हावार अशा गँगस्टरचा संपूर्ण तपशील तयार केला जात आहे. या कामात गुप्तचर यंत्रणा (Intelligence Agencies) आणि ईडी (Enforcement Directorate) ची मदतही घेतली जात आहे.फरार कंपन्यांचे संचालक: नागरिकांचे अब्जावधी रुपये हडपून फरार झालेल्या अनेक कंपन्यांचे संचालकही या यादीत समाविष्ट आहेत. त्यांच्यावर गँगस्टर कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झाले होते, पण त्यांची अनेक मालमत्ता जप्त होण्यापासून वाचली होती.सन २०२० मध्ये मुख्तार गिरोहसह अनेक गँगस्टरच्या विरोधात एकाच दिवशी ४० हून अधिक ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून अनेक मोठ्या गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली, पण काही जण वाचले होते. आता या वाचलेल्या गँगस्टरची यादी तयार करण्यात आली आहे..सरकारच्या निर्देशांवरून कारवाई सुरूगँगस्टरच्या विरोधात कारवाई सुरू ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाकडून मिळाल्यानंतर युपी पोलीस प्रत्येक जिल्ह्यात सक्रिय असलेल्या गँगस्टरचा त्यांच्या मालमत्तेसह संपूर्ण तपशील गोळा करत आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या कठोर भूमिकेमुळे गेल्या एका वर्षातच १४४ कोटींहून अधिक किमतीची गँगस्टरची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे..Ahilyanagar Crime :'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर चोरणारी टोळी जेरबंद'; नऊ ट्रॅक्टर, दोन दुचाकीसह ७२ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत.जवळच्या व्यक्तींवरही कारवाईची शक्यतायुपी पोलिसांनी याच वर्षी मथुरा येथील गँगस्टर मुकेश तोमरची ९७ लाख रुपये, गाझियाबादचा गँगस्टर दया शंकर उर्फ डायनाची १ कोटी रुपये, गँगस्टर राजीव चौहान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची ५ कोटी रुपये आणि नाझिया अख्तरची लाखो रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.या गँगस्टरसाठी काम करणाऱ्या अनेक साथीदारांवरही (गुर्गे) गँगस्टर कायदा लावण्यात आला होता. आता त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील तयार केला जात आहे. लवकरच लखनऊ, वाराणसी, गाझीपूर, आझमगढ, कानपूर, कन्नौज यासह अनेक जिल्ह्यांतील गँगस्टरवर कारवाई केली जाईल..ईडीचीही कारवाई सुरूईडीनेही जनतेची कमाई हडपून फरार झालेल्या त्या कंपन्यांच्या संचालकांची मालमत्ता ओळखण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यांच्यावर गँगस्टर कायदा लावण्यात आला आहे आणि जे फरार आहेत.रोहतास ग्रुप चे संचालक असलेल्या रस्तोगी बंधूंची मालमत्ता याच दिशेने शोधली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच एलजेके कंपनीला विकण्यात आलेली सुमारे ३०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. याचबरोबर, कल्पतरू, शाईन सिटी यांसारख्या अनेक कंपन्यांच्या फरार अधिकाऱ्यांवर युपी पोलीस कारवाई करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील गोळा करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.