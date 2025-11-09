देश
UP Government : योगी सरकारची मोठी ॲक्शन; समाज कल्याण विभागाचे ४ अधिकारी बडतर्फ, ३ निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या पेन्शन कपातीचे आदेश
UP's 'Zero Tolerance' Policy : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'झिरो टॉलरन्स' धोरणांतर्गत, समाज कल्याण विभागात कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी चार कार्यरत अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले असून, तीन सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कायमस्वरूपी कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'झिरो टॉलरन्स' धोरणांतर्गत भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमेत समाज कल्याण विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. सरकारी योजनांच्या कोट्यवधी रुपयांचा गैरवापर केल्याच्या गंभीर आरोपांमुळे विभागाने चार कार्यरत अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे, तर तीन सेवानिवृत्त (निवृत्त) अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कायमस्वरूपी कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत.