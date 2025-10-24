CM Yogi Adityanath: यूपीच्या चार मोठ्या शहरांमध्ये आता फक्त ४ 'झोन'; लोकसंख्येनुसार झाली प्रशासकीय विभागणी!

योगी सरकारने उत्तर प्रदेशातील महानगरपालिकांमधील प्रशासकीय विभाग (झोन) नव्याने निश्चित केले आहेत. आता प्रयागराज, वाराणसी, आग्रा आणि गाझियाबाद या चार महानगरपालिकांमध्ये केवळ चारच झोन असतील..सरासरी पाच-पाच लाख लोकसंख्येवर आधारित हे झोन तयार केले जात आहेत.नगर विकास विभागाच्या प्रमुख सचिवांनी प्रयागराजसह राज्यातील १७ शहरांमध्ये पाच लाख लोकसंख्येच्या आधारावर झोनल कार्यालये बनवण्याचे आदेश जारी केले आहेत..लोकसंख्या आणि शहरांची वर्गवारीप्रमुख सचिवांच्या या आदेशात १६ शहरांना ६४ झोनमध्ये विभागण्याचा उल्लेख आहे. यासाठी शहरांची वर्गवारी लोकसंख्येनुसार तीन श्रेणींमध्ये करण्यात आली आहे: १. २० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेले शहर: यामध्ये प्रयागराज, लखनऊ, कानपूर नगर, आग्रा, वाराणसी आणि गाझियाबादचा समावेश आहे. यापैकी प्रयागराज, वाराणसी, आग्रा आणि गाझियाबादमध्ये प्रत्येकी चार झोन असतील. तर, लखनऊमध्ये आठ आणि कानपूरमध्ये सात झोन असतील..२. १० ते २० लाख लोकसंख्या असलेले शहर: या श्रेणीत गोरखपूर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ, मथुरा-वृंदावन आणि अयोध्या या सात शहरांचा समावेश आहे. या सर्व शहरांमध्ये प्रत्येकी तीन झोन प्रस्तावित आहेत. ३. १० लाखांहून कमी लोकसंख्या असलेले शहर: यामध्ये झाशी, सहारनपूर, फिरोजाबाद आणि शाहजहांपूर या चार शहरांचा समावेश असून, येथेही प्रत्येकी तीन झोन असतील..प्रयागराजमध्ये ८ झोन आता ४ मध्ये समाविष्टप्रमुख सचिवांचा आदेश प्रयागराज महानगरपालिकेकडे पोहोचला असून, तिथे असलेल्या सध्याच्या आठ झोनला (खुल्दाबाद, मुठ्ठीगंज, कटरा, अल्लापूर, नैनी, झूंसी, फाफामऊ आणि ट्रान्सपोर्टनगर) आता चार झोनमध्ये समाविष्ट करण्याची तयारी सुरू झाली आहे..महानगरपालिकेचे मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आणि जनसंपर्क अधिकारी पीके मिश्रा यांनी आदेश आल्याची पुष्टी केली आहे. ते म्हणाले की, पाच लाख लोकसंख्येच्या आधारावर झोन निश्चित केले जातील..Akola Municipal Corporation: प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला सादर; निवडणूक आयोगाकडून ऑक्टोबरमध्ये अधिसूचना अपेक्षित.गंगा-यमुना नदीच्या पलीकडे असलेल्या शहरी हद्दीमुळे झोन विभागणी करण्यासाठी थोडी मेहनत घ्यावी लागणार आहे, पण आदेशानुसार नवीन झोन निश्चित केले जातील. या बदलानंतर प्रत्येक झोनची कमान कमीतकमी सहाय्यक नगर आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्याकडे असेल, ज्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.