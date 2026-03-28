Uttar Pradesh: परदेशात नोकरीला जाण्यापूर्वी युपीचे तरुण शिकणार तिथली भाषा! योगी सरकारचा मोठा निर्णय

उत्तर प्रदेशातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. आता परदेशात नोकरीसाठी जाणाऱ्या तरुणांना केवळ कौशल्यावरच (Skills) नाही, तर संबंधित देशाची बोली-भाषा आणि संस्कृती शिकण्यावरही भर दिला जाणार आहे..अनेकदा हुशार आणि कुशल असूनही केवळ भाषा येत नसल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील तरुण परदेशात जाण्यास कचरतात. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने कानपूरसह तीन शहरांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..कुठे उघडणार ही प्रशिक्षण केंद्रे?राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात तीन प्रमुख शहरांची निवड केली आहे:१. कानपूर (प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय भवन)२. गोरखपूर३. मेरठ.कसे असेल प्रशिक्षणाचे स्वरूप?हे प्रशिक्षण थेट त्या देशांतील नामांकित एजन्सीद्वारे दिले जाईल ज्या देशात तरुणांना नोकरीसाठी जायचे आहे. संबंधित देशाची अधिकृत भाषा, तिथली स्थानिक बोली, राहणीमान, रीतिरिवाज आणि कामाच्या ठिकाणची संस्कृती (Work Culture) हे या प्रशिक्षणात शिकवले जाणार आहे.उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभागामार्फत (Employment Department) ज्या देशांसाठी अर्ज मागवले जातील, त्याच देशांच्या एजन्सी उमेदवारांना प्रशिक्षित करतील..का घेतली ही मोठी झेप?उत्तर प्रदेशातून मोठी संख्या इस्रायल, जर्मनी, जपान आणि आखाती देशांमध्ये रोजगारासाठी जाते. विशेषतः बांधकाम क्षेत्र (Construction), हॉस्पिटॅलिटी (Hospitality), नर्सिंग आणि हेल्थकेअर या क्षेत्रांमध्ये यूपीच्या तरुणांची मोठी मागणी आहे. भाषा शिकल्यामुळे तरुणांना तिथे गेल्यानंतर संवाद साधणे सोपे जाईल आणि फसवणुकीची भीतीही कमी होईल..२८ मार्चला होणार पहिले पाऊल (Survey)आज २८ मार्च २०२६ रोजी कानपूरमधील प्रशिक्षण केंद्रासाठी नेमलेली एजन्सी इमारतीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी येत आहे. कानपूरचे सहाय्यक सेवायोजन संचालक उज्ज्वल सिंह यांनी सांगितले की, हे केंद्र प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालयातच सुरू केले जाईल, ज्यामुळे तरुणांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा मिळतील.हा निर्णय म्हणजे केवळ नोकरी मिळवून देणे नाही, तर परदेशात भारतीय तरुणांचा आत्मविश्वास वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.