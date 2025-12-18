UPPAC: पीएसी स्थापना दिवस: सीएम योगींचे मोठे विधान "यूपीच्या आत्मविश्वासाचे गुपित म्हणजे 'कायद्याचे राज्य'!"

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'यूपीपीएसी' (UPPAC) च्या ७८ व्या स्थापना दिन सोहळ्याचे (२०२५) उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी पीएसी दलाच्या ७८ वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासाचे कौतुक केले आणि सांगितले की, उत्तर प्रदेशची बदललेली प्रतिमा ही या दलाच्या त्याग आणि समर्पणाचे फळ आहे.. कायद्याचे राज्य हीच सुशासनाची हमीमुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तर प्रदेशमध्ये आज जो आत्मविश्वास दिसत आहे, त्याचे मुख्य कारण 'कायद्याचे राज्य' (Rule of Law) हे आहे. जिथे सुरक्षा असते, तिथेच गुंतवणूक सुरक्षित राहते आणि सुरक्षित गुंतवणुकीतूनच तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण होतात. धाडस, शिस्त आणि व्यावसायिक कार्यक्षमता हीच पीएसी जवानांची ओळख असायला हवी..संसदेपासून अयोध्येपर्यंतसीएम योगींनी पीएसीच्या जवानांच्या शौर्याच्या ऐतिहासिक घटनांची आठवण करून दिली. १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला ३० व्या वाहिनीच्या जवानांनी चोख प्रत्युत्तर दिले होते आणि ५ दहशतवाद्यांना ठार केले होते. २००५ मध्ये रामजन्मभूमी परिसरातील दहशतवादी हल्ल्यातही पीएसीने महत्त्वाची भूमिका बजावत दहशतवाद्यांचा खात्मा केला होता.. दलाचे सक्षमीकरण आणि आधुनिकीकरणयोगी सरकारने पीएसीला अधिक शक्तिशाली बनवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. बंद पडलेल्या पीएसीच्या ४६ कंपन्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. पीएसीला आता आयएनएसएएस (INSAS) रायफल, एसएलआर, मल्टीसेल लाँचर आणि दंगल नियंत्रण उपकरणांसारख्या अत्याधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज करण्यात आले आहे.. मेगा भरती आणि पदोन्नतीगेल्या ८ वर्षांत पोलीस दलात झालेली भरती ही ऐतिहासिक ठरली आहे. पीएसीमध्ये ४१,८९३ कॉन्स्टेबल आणि ६९८ प्लॅटून कमांडरची भरती पूर्ण झाली आहे. सध्या सुमारे १६,५०० हून अधिक पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या ८ वर्षात संपूर्ण यूपी पोलीस दलात २.१९ लाख कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे. सेवेदरम्यान शहीद झालेल्या किंवा दिवंगत झालेल्या जवानांच्या ४५० हून अधिक वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे..क्रीडा बजेटमध्ये मोठी वाढखेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने तिजोरी उघडली आहे. पोलीस क्रीडा बजेट ७० लाखांवरून थेट १० कोटी रुपये करण्यात आले आहे. कुशल खेळाडूंसाठी पोलीस भरतीत २% पदे राखीव ठेवणारे उत्तर प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले आहे. २०२५ मध्ये यूपी पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १४ सुवर्णपदके जिंकली आहेत..महिला सक्षमीकरण आणि 'मिशन शक्ती'महिलांच्या सुरक्षेसाठी पीएसीमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. युपीमध्ये पहिल्यांदाच ३ महिला पीएसी वाहिन्यांची (लखनऊ, गोरखपूर आणि बदायूं) स्थापना करण्यात आली आहे. आणखी ३ वाहिन्या जालौन, मिर्झापूर आणि बलरामपूर येथे स्थापन केल्या जात आहेत. पोलीस दलात २०% महिला आरक्षण सुनिश्चित केल्यामुळे आज ४४ हजारांहून अधिक महिला पोलीस कार्यरत आहेत..CM Yogi Adityanath: माघ मेळा २०२६ ची तयारी जोरात: १५ कोटी भाविकांसाठी योगी सरकारचा मोठा प्लॅन .हायटेक पोलीसिंग आणि पायाभूत सुविधालखनऊमध्ये अत्याधुनिक फॉरेन्सिक सायन्स इन्स्टिट्यूटची स्थापना करण्यात आली आहे. जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या जागी आता पोलिसांसाठी हायराईज इमारती आणि आधुनिक निवारे बांधले जात आहेत. ७ जिल्ह्यांमध्ये कमिश्नरेट प्रणाली लागू करून पोलीसिंग अधिक स्मार्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.