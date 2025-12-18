UPPAC: पीएसी स्थापना दिवस: सीएम योगींचे मोठे विधान "यूपीच्या आत्मविश्वासाचे गुपित म्हणजे 'कायद्याचे राज्य'!"

देश

CM Yogi Statement: यूपीपीएसी स्थापना दिनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘कायद्याचे राज्य’ हाच उत्तर प्रदेशच्या आत्मविश्वासाचा पाया असल्याचे स्पष्ट केले. पीएसीच्या शौर्य, आधुनिकीकरण आणि भरती प्रक्रियेवर त्यांनी प्रकाश टाकला.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 'यूपीपीएसी' (UPPAC) च्या ७८ व्या स्थापना दिन सोहळ्याचे (२०२५) उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी पीएसी दलाच्या ७८ वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासाचे कौतुक केले आणि सांगितले की, उत्तर प्रदेशची बदललेली प्रतिमा ही या दलाच्या त्याग आणि समर्पणाचे फळ आहे.

