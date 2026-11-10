Haridwar Ganga Cana : हरिद्वारमध्ये दसऱ्यापासून दिवाळीपर्यंत गंगा कालवा का असतो बंद? जाणून घ्या खास कारण

उत्तराखंड :उत्तराखंडमधील हरिद्वारपासून उत्तर प्रदेशातील कानपूर देहातपर्यंत जाणाऱ्या उत्तर खंड गंगा कालव्याचा (Upper Ganga Canal) पाण्याचा प्रवाह दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दसऱ्याच्या रात्रीपासून बंद करण्यात आला आहे. दिवाळीच्या रात्रीपर्यंत म्हणजेच साधारण १८ ते २० दिवस ही बंदी राहणार आहे. या काळात कालव्याची स्वच्छता, गाळ उपसा, घाटांची डागडुजी आणि विविध पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती केली जात आहे.ब्रिटिश काळात सिंचनाच्या उद्देशाने बांधण्यात आलेल्या या ऐतिहासिक कालव्याची देखभाल आणि नियंत्रण उत्तर प्रदेश पाटबंधारे विभागाकडे आहे. कालव्यात पाणी वाहत असताना तळातील गाळ काढणे आणि भिंतींची दुरुस्ती करणे शक्य नसते. त्यामुळे दरवर्षी ठरावीक कालावधीसाठी पाण्याचा प्रवाह थांबवून ही कामे केली जातात..गाळ उपसा आणि कालव्याची स्वच्छतावर्षभर पाणी वाहत असल्यामुळे कालव्याच्या तळाशी गाळ, वाळू, प्लास्टिक आणि इतर कचरा साचतो. यामुळे पाण्याच्या प्रवाहावर आणि कालव्याच्या वहनक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे बंदीच्या काळात कालव्याच्या पात्रातील गाळ आणि कचरा काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.याशिवाय कालव्याच्या भिंती, सिमेंट-काँक्रीटचे बांधकाम आणि घाटांच्या पायऱ्यांची पाहणी करून नुकसान झालेल्या भागांची दुरुस्ती केली जात आहे. उत्तर प्रदेश पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विकास त्यागी यांनी या वार्षिक देखभाल कामांचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे..१५ जिल्ह्यांमध्ये दुरुस्तीची कामेहरिद्वार येथील भीमगोडा बॅरेजमधून कालव्यात सोडण्यात येणारा पाण्याचा प्रवाह बंद केल्यानंतर पुढील मार्गावरील विविध ठिकाणी दुरुस्तीची कामे केली जात आहेत. मेरठ, मुरादनगर, अलिगढ आणि बुलंदशहर यांसह १५ जिल्ह्यांतील कालव्याशी संबंधित पायाभूत सुविधांची देखभाल केली जात आहे.हा कालवा उत्तराखंडमधून वाहत असला, तरी त्याच्या नियंत्रणाची आणि देखभालीची जबाबदारी उत्तर प्रदेश पाटबंधारे विभागाकडे आहे. त्यामुळे या वार्षिक कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी संबंधित विभागाकडून केली जाते.हर की पौडीवरील स्नान आणि सिंचनावर परिणामकालव्याचा प्रवाह बंद केल्यामुळे हरिद्वारमधील हर की पौडी परिसरातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर तात्पुरता परिणाम होतो. त्यामुळे येथे स्नानासाठी येणाऱ्या भाविकांना काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या सिंचन व्यवस्थेवरही या बंदीचा परिणाम होतो.मात्र, वर्षभर कालव्यातून सुरळीत पाणीपुरवठा सुरू राहावा आणि पायाभूत सुविधांची सुरक्षितता टिकून राहावी, यासाठी ही वार्षिक देखभाल आवश्यक मानली जाते. दिवाळीच्या रात्री दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर कालव्यात पुन्हा पाणी सोडले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.