देश

Anuj Agnihotri UPSC Topper : डॉक्टर ते थेट IAS टॉपर! कोण आहे अनुज अग्निहोत्री? ज्यानं तिसऱ्याच प्रयत्नात मिळवलं देशात अव्वल स्थान, वाचा थक्क करणारा प्रवास

Who is Anuj Agnihotri, UPSC CSE 2026 Topper? राजस्थानच्या अनुज अग्निहोत्री यांनी UPSC CSE 2026 परीक्षेत देशात पहिला क्रमांक मिळवला. एमबीबीएस शिक्षण घेतलेल्या अनुज यांनी तिसऱ्या प्रयत्नात यश मिळवले.
Anuj Agnihotri UPSC topper

Anuj Agnihotri UPSC topper

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा (CSE) २०२६ चा अंतिम निकाल शुक्रवारी (ता. ६ मार्च) जाहीर केला. या परीक्षेत राजस्थानमधील चित्तोडगड जिल्ह्यातील रावतभाटा येथील अनुज अग्निहोत्री यांनी (UPSC CSE 2026 Topper) देशात पहिला क्रमांक मिळवत यश संपादन केले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी तिसऱ्या प्रयत्नात ही परीक्षा उत्तीर्ण करत अव्वल स्थान पटकावले.

Loading content, please wait...
UPSC
doctor
UPSC exam
IAS Officers
IAS
UPSC Result
upsc history
Success story

Related Stories

No stories found.