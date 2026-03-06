Anuj Agnihotri UPSC Topper : डॉक्टर ते थेट IAS टॉपर! कोण आहे अनुज अग्निहोत्री? ज्यानं तिसऱ्याच प्रयत्नात मिळवलं देशात अव्वल स्थान, वाचा थक्क करणारा प्रवास

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा (CSE) २०२६ चा अंतिम निकाल शुक्रवारी (ता. ६ मार्च) जाहीर केला. या परीक्षेत राजस्थानमधील चित्तोडगड जिल्ह्यातील रावतभाटा येथील अनुज अग्निहोत्री यांनी (UPSC CSE 2026 Topper) देशात पहिला क्रमांक मिळवत यश संपादन केले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी तिसऱ्या प्रयत्नात ही परीक्षा उत्तीर्ण करत अव्वल स्थान पटकावले..या वर्षीच्या परीक्षेत राजेश्वरी सुवे एम यांनी दुसरे तर आकांश धुल यांनी तिसरे स्थान मिळवले आहे. आयोगाच्या माहितीनुसार, भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS), भारतीय पोलिस सेवा (IPS) तसेच विविध केंद्रीय गट ‘अ’ आणि ‘ब’ सेवांमध्ये नियुक्तीसाठी एकूण ९५८ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे..डॉक्टर ते UPSC टॉपरअनुज अग्निहोत्री हे चित्तोडगड जिल्ह्यातील रावतभाटा येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी आपले शालेय शिक्षण रावतभाटा येथील केंद्रीय विद्यालयात पूर्ण केले. त्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते जोधपूर येथे गेले..अनुज यांनी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS), जोधपूर येथून एमबीबीएस (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) पदवी प्राप्त केली. त्यांनी २०२३ मध्ये एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर UPSC परीक्षेची तयारी सुरू केली..UPSC CSE Final Result 2025 Announced : UPSC CSE अंतिम निकाल 2025 जाहीर; अनुज अग्निहोत्री देशात प्रथम, UPSC निकालात कोणी मारली बाजी? पाहा संपूर्ण यादी.पहिल्या प्रयत्नानंतर त्यांची दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेश कॅडरमध्ये उपविभागीय अधिकारी (SDM) म्हणून नियुक्ती झाली होती. मात्र, त्यांनी आपल्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित ठेवत पुन्हा प्रयत्न केला आणि अखेर देशात पहिला क्रमांक मिळवत UPSC टॉपर बनले..कुटुंब आणि वैयक्तिक माहितीअनुज अग्निहोत्री यांचे वडील के.बी. अग्निहोत्री हे रावतभाटा येथे ऑपरेशन्स विभागात कार्यरत आहेत, तर त्यांची आई गृहिणी आहे. शालेय जीवनात ते अभ्यासाबरोबरच क्रीडाप्रेमीही होते. त्यांना टेबल टेनिसची विशेष आवड आहे..१२ वीच्या परीक्षेत त्यांनी ९४ टक्के गुण मिळवले होते. UPSC परीक्षेच्या तयारीबाबत बोलताना अनुज म्हणाले की, 'मी दररोज सरासरी आठ तास अभ्यास केला. डॉक्टर म्हणून ज्या प्रमाणात लोकांसाठी काम करता येते, त्यापेक्षा अधिक व्यापक पातळीवर सेवा करण्याची संधी आयएएस अधिकारी म्हणून मिळते.' तसेच UPSC ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संदेश देताना त्यांनी सांगितले, 'प्रामाणिकपणे मेहनत करा, यश नक्की मिळते.'.UPSC CSE Final Result 2025 Announced : UPSC CSE अंतिम निकाल 2025 जाहीर; अनुज अग्निहोत्री देशात प्रथम, UPSC निकालात कोणी मारली बाजी? पाहा संपूर्ण यादी.UPSC CSE 2026 : टॉप 10 उमेदवार1. अनुज अग्निहोत्री2. राजेश्वरी सुवे एम3. आकांश धुल4. राघव झुनझुनवाला5. इशान भटनागर6. झिनिया अरोरा7. ए. आर. राजा मोहिद्दीन8. पक्षाल सेक्रेटरी9. आस्था जैन10. उज्ज्वल प्रियांक.UPSC नागरी सेवा परीक्षा ही देशातील सर्वात प्रतिष्ठेची परीक्षा मानली जाते. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी ही परीक्षा देतात, मात्र अंतिम यादीत मोजकेच उमेदवार स्थान मिळवतात. अनुज अग्निहोत्री यांच्या यशामुळे राजस्थानसह संपूर्ण देशात आनंदाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.